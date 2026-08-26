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Βαθιά ανησυχία, λύπη και θυμό για την κατάσταση επικρατεί στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), εκφράζουν με ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας οι εθελοντές από 60 Κέντρων Νεότητας.

Ανάμεσα σε άλλα, ζητούν από τον κ. Χριστοδουλίδη την άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΟΝΕΚ, με τον διορισμό κατάλληλων και ικανών ατόμων στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Την άμεση τακτοποίηση όλων των εκκρεμών αιτήσεων στήριξης. Την άμεση και ουσιαστική αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΟΝΕΚ. Τη θέσπιση διακριτών ρόλων, μηχανισμών λογοδοσίας, ώστε να αποτρέπονται παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,

Εμείς, οι εθελοντές και εθελόντριες των 60 Κέντρων Νεότητας που είμαστε μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ), απευθυνόμαστε σε εσάς με βαθιά ανησυχία, λύπη αλλά και θυμό για την κατάσταση που υπάρχει και αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Ο θεσμός των Κέντρων Νεότητας στην Κύπρο λειτουργεί εδώ και 65 σχεδόν χρόνια χάρη στην εθελοντική προσφορά νέων ανθρώπων που προσφέρουν ανιδιοτελώς προσωπικό χρόνο και κόπο. Είμαστε μαθητές, φοιτητές, γονείς, εργαζόμενοι και επαγγελματίες που αφιερώνουμε τις ελεύθερες ώρες μας επειδή πιστεύουμε βαθιά στην αξία του εθελοντισμού, στη δύναμη και στις ικανότητες της οργανωμένης νεολαίας για τον τόπο μας.

Ο ΟΝΕΚ αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμικό πυλώνα χάραξης και υλοποίησης πολιτικής για τη νεολαία. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, εσωστρέφεια ή παρατεταμένη θεσμική αβεβαιότητα επηρεάζει άμεσα προγράμματα, πρωτοβουλίες, χρηματοδοτήσεις και δράσεις που στηρίζουν χιλιάδες νέους σε όλη την Κύπρο.

Σε μια περίοδο όπου οι νέοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την απασχόληση, τη συμμετοχή, την ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει σταθερότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στους θεσμούς που τους εκπροσωπούν και τους υπηρετούν.

Η θεσμική αστάθεια που ταλανίζει τον ΟΝΕΚ δεν πλήττει απλώς έναν κρατικό οργανισμό, αλλά πλήττει άμεσα εμάς τους ίδιους, τους εθελοντές νέους και νέες που καθημερινά αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τα Κέντρα μας ζωντανά.

Η αποστολή της παρούσας ανοικτής επιστολής δεν αποτελεί πρώτη ενέργεια, αλλά έσχατη λύση. Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων

Νεότητας, ως το συντονιστικό σώμα που εκπροσωπεί το σύνολο των Κέντρων Νεότητας της Κύπρου, τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια έχει προβεί επανειλημμένα σε όλα τα επίπεδα σε παραστάσεις, υπομνήματα και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, επισημαίνοντας έγκαιρα τα προβλήματα λειτουργίας και θεσμικής διακυβέρνησης του ΟΝΕΚ και ζητώντας τη λήψη διορθωτικών μέτρων προτού αυτά κλιμακωθούν.

Παράλληλα, ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας συμμετείχε ενεργά σε κάθε διάλογο και διαβούλευση στην οποία κλήθηκε, καταθέτοντας τεκμηριωμένες θέσεις εκ μέρους των Κέντρων Νεότητας – μελών του, με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της σχέσης της νεολαίας με την Πολιτεία. Δυστυχώς, παρά τη συνέπεια και την καλή πίστη με την οποία ο ΚΟΚΕΝ προσήλθε σε αυτές τις διαδικασίες, τα ουσιαστικά προβλήματα παραμένουν αναπάντητα, οι εκκλήσεις μας δεν έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένη λύση, και η σημερινή κρίση αποδεικνύει ότι οι προειδοποιήσεις μας ήταν, δυστυχώς, βάσιμες.

Θέτουμε υπόψη σας ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές:

1. Καμία αίτηση οικονομικής στήριξης προς τον ΟΝΕΚ για δραστηριότητες και δράσεις δεν έχει καν εξεταστεί κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες, αφήνοντας τους εθελοντές των Κέντρων Νεότητας σε πλήρη αβεβαιότητα και αδυναμία σχεδιασμού.

2. Όσα Κέντρα Νεότητας προχώρησαν, παρ’ όλα αυτά, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων, το έπραξαν σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής ανασφάλειας, με τους ίδιους τους εθελοντές να αναλαμβάνουν προσωπικό οικονομικό κίνδυνο και, πολλές φορές, να πληρώνουν οι ίδιοι από την τσέπη τους για να μην ακυρωθούν δράσεις που ενισχύουν τις κοινότητες όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

3. Πολλά Κέντρα Νεότητας αντιμετωπίζουν πλέον ουσιαστικά ζητήματα βιωσιμότητας και συνέχειας λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο εθελοντισμός που τα κρατά όρθια να εξαντλείται.

4. Κανένας ουσιαστικός προγραμματισμός για τη νέα χρονιά δεν μπορεί να γίνει, εμποδίζοντας τα Κέντρα από το να σχεδιάσουν έγκαιρα και υπεύθυνα τις δράσεις τους.

5. Η αξιοπιστία της Πολιτείας απέναντι στη νεολαία έχει μειωθεί αισθητά, την ίδια στιγμή που εμείς οι εθελοντές και εθελόντριες συνεχίζουμε να δίνουμε τον χρόνο και τον κόπο μας αντ’ αυτής.

6. Η Πολιτεία δείχνει να μην έχει τη δυνατότητα ή τη βούληση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο, τουλάχιστον, χρόνια.

Κύριε Πρόεδρε,

Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, ο ΟΝΕΚ θα έπρεπε να λειτουργεί με ανεξαρτησία και θεσμική αυτονομία. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει στον Πρόεδρο, σε εσάς, το δικαίωμα και την αρμοδιότητα διορισμού ηγεσίας και μελών στις σημαντικές θέσεις διοίκησης οργανισμών δημοσίου δικαίου. Ωστόσο, ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΟΝΕΚ περιορίζει σημαντικά αυτό το συνταγματικό δικαίωμα και αρμοδιότητα.

Κατά τη δική μας άποψη, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο του 1994 αποτελεί σαφή παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας (των κομμάτων) προς την εκτελεστική εξουσία και υπονομεύει τη σαφή διάκριση των εξουσιών.

Η νομοθεσία αυτή δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά περιορίζει την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία του θεσμού σε βάρος, τελικά, των ίδιων των νέων που ο ΟΝΕΚ οφείλει να υπηρετεί.

Κύριε Πρόεδρε, ζητούμε:

1. Άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΟΝΕΚ, με τον διορισμό κατάλληλων και ικανών ατόμων στο Διοικητικό του Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ότι το δημόσιο συμφέρον και, κυρίως, το συμφέρον των νέων της Κύπρου θα παραμείνει στο επίκεντρο.

2. Άμεση τακτοποίηση όλων των εκκρεμών αιτήσεων στήριξης, ώστε οι εθελοντές των Κέντρων Νεότητας να μη συνεχίσουν να επωμίζονται προσωπικά το κόστος εθελοντικών δράσεων.

3. Άμεση και ουσιαστική αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΟΝΕΚ, με στόχο την άρση των περιορισμών στη συνταγματική αρμοδιότητα του Προέδρου και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ξεκάθαρου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου.

4. Θέσπιση διακριτών ρόλων, μηχανισμών λογοδοσίας, διαδικασιών πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων και διασφάλιση της θεσμικής συνέχειας, ώστε να αποτρέπονται παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας για έναν ειλικρινή και θεσμικό διάλογο, με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο.

Με βαθιά εκτίμηση,

Οι εθελοντές των Κέντρων Νεότητας, Μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) Κέντρο Νεότητας «ΘΟΙ» Καλού Χωριού Λεμεσού, Κέντρο Νεότητας «Οδυσσεύς» Πάνω Κιβίδων, Κέντρο Νεότητας «Περικλής» Σαλαμιούς, Κέντρο Νεότητας «Πετράκης» Οράς, Κέντρο Νεότητας «Προμηθέας» Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, Κέντρο Νεότητας Αγίου Επιφανίου, Κέντρο Νεότητας Αγίου Θεράποντα, Κέντρο Νεότητας Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς, Κέντρο Νεότητας Αγίων Βαβατσινιάς «Μάνου Λοΐζου», Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς, Κέντρο Νεότητας Αγρού, Κέντρο Νεότητας Ακρούντας, Κέντρο Νεότητας Αλάσσας, Κέντρο Νεότητας Αμιάντου, Κέντρο Νεότητας Αναγυιάς, Κέντρο Νεότητας Αψιού, Κέντρο Νεότητας Γαλάτας, Κέντρο Νεότητας Γιόλου, Κέντρο Νεότητας Δωρού, Κέντρο Νεότητας Εργατών, Κέντρο Νεότητας «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Τσάδας, Κέντρο Νεότητας Ευρύχου, Κέντρο Νεότητας Ζωοπηγής, Κέντρο Νεότητας Καλλιάνων, Κέντρο Νεότητας Καλού Χωριού Ορεινής, Κέντρο Νεότητας Καμπιού, Κέντρο Νεότητας Κονιών, Κέντρο Νεότητας Κοράκου, Κέντρο Νεότητας Κόρνου, Κέντρο Νεότητας Κυπερούντας, Κέντρο Νεότητας Λευκάρων, Κέντρο Νεότητας Λιμνατιού «Αμυγδαλιά», Κέντρο Νεότητας Λιοπετρίου, Κέντρο Νεότητας Λουβαρά, Κέντρο Νεότητας Λόφου, Κέντρο Νεότητας Μαλούντας, Κέντρο Νεότητας Μάμμαρι, Κέντρο Νεότητας Μιτσερού, Κέντρο Νεότητας Μονιάτη, Κέντρο Νεότητας Νικηταρίου, Κέντρο Νεότητας Ξυλοφάγου, Κέντρο Νεότητας Οδούς, Κέντρο Νεότητας Ορούντας, Κέντρο Νεότητας Παναγία Σουμελά, Κέντρο Νεότητας «Πανευμένιος» Πάχνας, Κέντρο Νεότητας Πελενδρίου, Κέντρο Νεότητας Πολιτικού, Κέντρο Νεότητας Ποτάμι, Κέντρο Νεότητας Ποταμίτισσας, Κέντρο Νεότητας Προφήτη Ηλία, Κέντρο Νεότητας Σινά Όρος, Κέντρο Νεότητας Σκαρίνου, Κέντρο Νεότητας Στατού – Αγίου Φωτίου, Κέντρο Νεότητας Συκοπέτρας, Κέντρο Νεότητας Σωτήρας Αμμοχώστου, Κέντρο Νεότητας Σωτήρας Λεμεσού, Κέντρο Νεότητας Τεμπριάς, Κέντρο Νεότητας Τραχυπέδουλας, Κέντρο Νεότητας Φαρμακά, Κέντρο Νεότητας Φοινιού.