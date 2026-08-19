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Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση γύρω από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, με τη ΝΕΔΗΣΥ να ανοίγει νέο κύκλο επικρίσεων για τη στάση του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ και την τελευταία να απαντά σε υψηλούς τόνους. Η ΝΕΔΗΣΥ έκανε λόγο για «εκκωφαντική σιωπή» του ΑΚΕΛ απέναντι σε σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ και την Πρόεδρό του.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται σε καταγγελίες για χρηματοδοτήσεις, σύγκρουση συμφερόντων, μη υλοποίηση αποφάσεων της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και αμφισβήτηση δηλωθέντων ακαδημαϊκών προσόντων.

Η ΝΕΔΗΣΥ διερωτάται γιατί το ΑΚΕΛ και η νεολαία του δεν έχουν ζητήσει εξηγήσεις, έρευνες, λογοδοσία και παραιτήσεις, όπως –κατά την ίδια– πράττουν σε άλλες περιπτώσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η ΕΔΟΝ γνώριζε εδώ και μήνες ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στον ΟΝΕΚ, παραπέμποντας σε ανακοίνωσή της τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» και ζητούσε άμεσες ενέργειες από την Κυβέρνηση.

Η ΝΕΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι, τώρα που οι καταγγελίες έχουν γίνει πιο συγκεκριμένες και αγγίζουν ζητήματα χρηματοδοτήσεων και σύγκρουσης συμφερόντων, η στάση της ΕΔΟΝ είναι διαφορετική.

«Το ΑΚΕΛ γνωρίζει πολύ καλά να απαιτεί παραιτήσεις, ανεξάρτητες έρευνες και λογοδοσία όταν προκύπτουν σοβαρές καταγγελίες», αναφέρει, θέτοντας το ερώτημα γιατί στην προκειμένη περίπτωση επιλέγει τη σιωπή.

Καταλήγοντας, η ΝΕΔΗΣΥ σημειώνει ότι «η ευαισθησία για τη διαφάνεια δεν μπορεί να λειτουργεί με κομματικό διακόπτη ή όπου βολεύει» και χαρακτηρίζει την εκούσια σιωπή απέναντι σε σοβαρές καταγγελίες πολιτική επιλογή.

Η απάντηση της ΕΔΟΝ

«Η ΕΔΟΝ δεν χρειάζεται μαθήματα διαφάνειας από κανέναν, και σίγουρα όχι από αυτούς που θυμούνται τη λογοδοσία όταν τους εξυπηρετεί πολιτικά» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΔΟΝ, απαντώντας στις επικρίσεις της ΝΕΔΗΣΥ.

Η ΕΔΟΝ υποστηρίζει ότι η ΝΕΔΗΣΥ και ο πρόεδρός της επιχειρούν να εξυπηρετήσουν προεκλογικές σκοπιμότητες και κάνει αναφορά σε ομιλίες της αναπληρώτριας εκτελεστικής διευθύντριας σε προεκλογική εκδήλωση. Σημειώνει επίσης ότι υπήρχαν καταγγελίες από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από προσωπικό του Οργανισμού και ανώνυμες καταγγελίες.

Παράλληλα, κατηγορεί τη ΝΕΔΗΣΥ για επιλεκτική αντιμετώπιση των καταγγελιών, υποστηρίζοντας ότι καταγγελίες είχαν γίνει εδώ και μήνες από την πρόεδρο του Οργανισμού, από υπαλλήλους και από άλλες οργανώσεις.

Η ΕΔΟΝ σημειώνει ότι το ΑΚΕΛ είχε ζητήσει από τον περασμένο Μάρτιο να συζητηθούν οι καταγγελίες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και προσθέτει ότι αναμένει τα πορίσματα από την Ελεγκτική Υπηρεσία και την Επίτροπο Διοικήσεως, οι οποίες, όπως αναφέρει, διεξάγουν σχετικούς ελέγχους.

Τι λέει για τις χρηματοδοτήσεις

Η ΕΔΟΝ απαντά και στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΝΕΚ δεν παραχωρεί χορηγίες στις οργανώσεις ως εφάπαξ ποσά, αλλά χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δράσεις που απευθύνονται στη νεολαία και την κοινωνία.

Όπως αναφέρει, το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» προβλέπει αξιολόγηση των αιτήσεων από λειτουργούς του Οργανισμού, στη βάση συγκεκριμένης διαδικασίας, την οποία ακολουθούν όλες οι οργανώσεις νεολαίας.

Η ΕΔΟΝ κάνει επίσης αναφορά στη δική της παρουσία και δραστηριότητα, αναφέροντας ότι διαθέτει πάνω από 7.000 μέλη, 115 Τοπικές Οργανώσεις και πραγματοποιεί περισσότερες από 800 εκδηλώσεις κάθε χρόνο.

Η θέση για τη σύγκρουση συμφέροντος

Όσον αφορά το ζήτημα της σύγκρουσης συμφέροντος, η ΕΔΟΝ υποστηρίζει ότι ο εκπρόσωπός της στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται επειδή αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, όπως συμβαίνει και με άλλες οργανώσεις νεολαίας.

Σύμφωνα με την ΕΔΟΝ «εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος λόγω της συμμετοχής εκπροσώπου οργάνωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε το ίδιο ζήτημα θα πρέπει να αφορά και τις υπόλοιπες οργανώσεις»

Η ΕΔΟΝ υποστηρίζει ακόμη ότι το πραγματικό πρόβλημα για τους επικριτές της είναι η συμμετοχή της Αριστεράς στο Συμβούλιο και αναφέρει ότι, από τις 225 θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια ημικρατικών οργανισμών, μόνο στον ΟΝΕΚ συμμετέχει στέλεχος της Αριστεράς.

Παράλληλα, απορρίπτει οποιαδήποτε εικόνα περί ελέγχου του Οργανισμού, τονίζοντας ότι διαθέτει μία μόνο από τις επτά θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΕΔΟΝ δηλώνει ακόμη ότι δεν επιλέγει «στρατόπεδα», αλλά το δίκαιο και ό,τι θεωρεί ωφέλιμο για τη νέα γενιά, ενώ σημειώνει ότι δεν προτίθεται να επανέλθει στην «κοκορομαχία», όπως χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση.

Τέλος, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό τουλάχιστον δύο από τα τρία μέλη που εκκρεμούν, κατηγορώντας τη ΝΕΔΗΣΥ ότι δεν ορίζει εκπρόσωπο και ότι κρατά τον Οργανισμό όμηρο εκλογικών σκοπιμοτήτων.