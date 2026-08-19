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Αυξήσεις στην ελάχιστη σύνταξη που ανέρχεται μέχρι το 50% και μείωση στο πέναλτι του 12% περιλαμβάνονται στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που παρουσίασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Εργασίας και η ομάδα του στους κοινωνικούς εταίρους. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και όπως πληροφορούμαστε ήταν αρκετά αναλυτική, με συγκεκριμένα παραδείγματα και απαντήσεις στις απορίες που είχαν κατά καιρούς υποβληθεί.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε όσους λαμβάνουν σήμερα την κατώτατη σύνταξη. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος, ο οποίος με το υφιστάμενο σύστημα λάμβανε σύνταξη €436, με τη μεταρρύθμιση θα λαμβάνει €702. Ένας ο οποίος λάμβανε σύνταξη €508 θα λαμβάνει πλέον €764. Θα επωφεληθεί δηλαδή αύξησης που ανέρχεται στο 50%. Όσον αφορά στους λεγόμενους υψηλο-συνταξιούχους, ένας που λάμβανε σύνταξη €2129 θα λαμβάνει πλέον €2168 και ένας με σύνταξη €2540 θα πάρει €2580.

Πέραν των πιο πάνω, σημαντική είναι η αλλαγή που επέρχεται στο θέμα του πέναλτι του 12%. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι το ζήτημα της αναλογιστικής αναπροσαρμογής 12% στο 63ο έτος ρυθμίζεται με ελάφρυνση της μείωσης καθότι η πλήρης κατάργηση της επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΤΚΑ.

Θα χορηγηθεί ελάφρυνση στο μισό της περιόδου και όχι μεγαλύτερη των 9 μηνών από την αναλογιστική μείωση όσον αφορά το ποσό της βασικής σύνταξης για όλους τους υφιστάμενους συνταξιούχους αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους που θα συνταξιοδοτηθούν έως και το τελευταίο έτος της μεταβατικής περιόδου (2031). Η αναλογιστική ελάφρυνση για τις πιο πάνω περιπτώσεις θα είναι εφ’ όρου ζωής.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα επιχορηγηθούν με διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης και υποχρέωση εισφοράς από εισοδηματίες. Εισάγεται νέα υποχρέωση καταβολής εισφοράς από εισοδηματίες (μέχρι το ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών), που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της ΕΕ ή προσώπων υπηκόων τρίτης χώρας που εμπίπτουν κάτω από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ, 883/2004 και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, όταν δεν καλύπτονται από άλλη ασφαλιστική υποχρέωση ή αντίστοιχη πίστωση.

Ως εισόδημα λαμβάνονται υπόψη, εισοδήματα από αξίωμα, μερίσματα, τόκους, μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές και άλλα κέρδη από ιδιοκτησία. Παράλληλα, για μισθωτούς που είναι μέτοχοι της εταιρείας στην οποία εργάζονται, προβλέπει ότι, για τους σκοπούς του ορισμού των αποδοχών, περιλαμβάνονται και τα μερίσματα που λαμβάνουν από την εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της αναθεωρημένης βασικής σύνταξης θα είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι στο νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και θα πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλισης, ενώ δικαιούχοι της αναπροσαρμοσμένης συμπληρωματικής σύνταξης από το ΤΚΑ θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που θα πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισφορών.

Η χρηματοδότηση της αναθεωρημένης βασικής σύνταξης θα γίνεται μέσω των εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών, των εισφορών των ατόμων που δεν ασκούν επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα και των οποίων η αδράνεια δεν καλύπτεται από επιδοτούμενες εισφορές, καθώς και από το κράτος, μέσω επιδοτήσεων και μεταφορών για κάλυψη επιδοτούμενων εισφορών για λογαριασμό ατόμων που δικαιολογημένα είναι εκτός αγοράς εργασίας.

Η χρηματοδότηση της συμπληρωματικής σύνταξης του ΤΚΑ θα γίνεται μέσω των εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών. Το όριο συνταξιοδότησης παραμένει στην ηλικία των 65 ετών. Αν κάποιος επιλέξει να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι τα 67 έτη θα μπορεί να λάβει αυξημένη σύνταξη με την ανάλογη καταβολή εισφορών μέχρι τα 67 έτη.

Διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης

Η προτεινόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, διευρύνει την ασφαλιστική προστασία, πέραν της παραδοσιακής σύνδεσης με την απασχόληση. Προβλέπεται αναγνώριση συντάξιμων αποδοχών, για πολίτες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. Συγκεκριμένα, επιδοτούνται εισφορές για:

• Γυναίκες, για περιόδους που συνδέονται με τη φροντίδα τέκνων

• Άτυπους φροντιστές που παρέχουν πλήρη και χωρίς αμοιβή κατ’ οίκον φροντίδα, σε συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού

• Άτομα με αναπηρία

• φοιτητές

• Νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ελάχιστη εγγυημένη αύξηση

Η θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης αύξησης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους του ΤΚΑ έως €600 μηνιαίως, προνοεί ελάχιστη αύξηση €30 μηνιαίως για όλους τους εν λόγω συνταξιούχους και η οποία θα καταβληθεί από τον πρώτο μήνα εφαρμογής της μεταρρύθμισης.