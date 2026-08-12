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Χαμόγελα σε εργαζόμενους, αλλά και εργοδότες έφεραν οι χθεσινές τοποθετήσεις του υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα, με τις οποίες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Το χθεσινό δημοσίευμα του «Φ» περί σκέψεων που υπήρχαν για μείωση συντάξεων σε ορισμένες κατηγορίες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται καν να δεχτούν να συζητήσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας κλήθηκε χθες από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει το δημοσίευμα του «Φ», το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υπήρχαν σκέψεις της κυβέρνησης, για μείωση των χρημάτων που λαμβάνει η κατηγορία των λεγόμενων υψηλο-συνταξιούχων. Ήταν ξεκάθαρο, ότι το δημοσίευμα αναφερόταν σε σκέψεις που γίνονταν και όχι σε αποφάσεις. Ξεκάθαρο ήταν επίσης ότι ο υπουργός Εργασίας δεν θα επιβεβαίωνε τέτοιες πληροφορίες, καθώς θα προκαλούσε τεράστια αναταραχή στον κοινωνικό διάλογο.

Ωστόσο, προς πίστη των πληροφοριών μας και για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις περί διάψευσης ή λανθασμένης ενημέρωσης, να δώσουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Για κάθε ασφαλιστική μονάδα που έχει συγκεντρώσει ο εργαζόμενος στο συμπληρωματικό (όχι στο βασικό) μέρος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, δικαιούται ετήσια αναλογική σύνταξη, ίση με το 1,50% των ασφαλιστέων αποδοχών του που ξεπερνούσαν το βασικό όριο. Όσο περισσότερα χρόνια εργάζεται κάποιος με μισθό υψηλότερο από τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές, τόσο περισσότερες μονάδες μαζεύει στο συμπληρωματικό μέρος. Κάθε μονάδα πολλαπλασιάζεται με το 1,50%, αυξάνοντας αναλογικά το τελικό ποσό της μηνιαίας του σύνταξης. Το ποσοστό αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το βασικό σκέλος της σύνταξης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αναλογιστής είχε προτείνει τη μείωση του ποσοστού αυτού στο 1,25% για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή των ασφαλιστέων αποδοχών τους. Στόχος φυσικά αυτής της εισήγησης, ήταν να χρηματοδοτηθεί η αύξηση στις χαμηλές συντάξεις. Ωστόσο, ένεκα των αντιδράσεων που προέκυψαν, τόσο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και στη συνέχεια ο υπουργός Εργασίας, έκαναν λόγο για ένα απλό σενάριο, το οποίο δεν επρόκειτο να υιοθετηθεί. Οι πληροφορίες μας λοιπόν, αναφέρουν ότι οι σκέψεις που γίνονταν, ήταν για ακόμη μικρότερη μείωση, με συγκεκριμένο μάλιστα ποσοστό. Σκέψεις οι οποίες επίσης φαίνεται να εγκαταλείπονται.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε χθες ότι μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το κείμενο προχώρησε στους τεχνοκράτες για ολοκλήρωση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο μέχρι την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα δοθεί σίγουρα στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 19 Αυγούστου και θα τεθεί παράλληλα σε δημόσια διαβούλευση. Η συζήτηση, πρόσθεσε, θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 28 Αυγούστου, όταν όλοι θα έχουν ενώπιόν τους όλα τα δεδομένα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε χθες σε δικές του δηλώσεις πως θεωρεί ανέφικτο τον στόχο για κατάθεση στη Βουλή στις 20 Σεπτεμβρίου του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους το προσχέδιο της νομοθεσίας.

Ο κ. Μάτσας επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι συνολικός και να περιλαμβάνει και τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας. Διαφορετικά δεν θα μιλούμε για αποσπασματικές αναθεωρήσεις, είπε. Ο υπουργός Εργασίας φαίνεται να κάνει ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς στις χθεσινές του δηλώσεις, δεν αναφέρθηκε σε οδικό χάρτη σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, αλλά μίλησε για συμφωνία-πλαίσιο.