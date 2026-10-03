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Δύο αποσκευές καμπίνας χωρίς επιπλέον χρέωση θα μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες που αγοράζουν κανονικό αεροπορικό εισιτήριο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που προωθούνται για ταξιδιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι χειραποσκευές θα είναι αυτές; Ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο, όπως μια τσάντα χειρός ή ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο πρέπει να χωράει κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Θα επιτρέπεται επίσης μια μεγαλύτερη χειραποσκευή βάρους έως επτά κιλών, με συνολικές διαστάσεις έως 100 εκατοστά.

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα τέλη του 2027. Ο Οκτώβριος θεωρείται πως είναι η πιο σύντομη ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων κανόνων, σύμφωνα με το Euronews.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι οι νέες διατάξεις δίνουν στους επιβάτες το δικαίωμα να μεταφέρουν ένα προσωπικό αντικείμενο στο αεροσκάφος «χωρίς επιπλέον χρέωση», θέτοντας ενδεχομένως τέλος σε ορισμένες από τις επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλουν επί του παρόντος οι αεροπορικές εταιρείες για τις χειραποσκευές.

Διευκρινίζει, επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια στους επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευές, αν και παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτό το σύστημα τιμολόγησης μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.

CNN.gr