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Έτοιμος να επιστρέψει στον στρατό, ακόμη και για να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, δηλώνει ο πρίγκιπας Χάρι, τονίζοντας πως είναι «100% πρόθυμος» να αναλάβει ξανά στρατιωτικά καθήκοντα, εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, προειδοποίησε για την απειλή που προέρχεται από τη Μόσχα, σημειώνοντας πως όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ανησυχία απέναντι στη Ρωσία.

Από το Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπου βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο χωρίς να έχει προαναγγείλει την επίσκεψή του, ο Χάρι είπε ότι «θα ήμουν 100% εκεί για να υπηρετήσω τη χώρα μου».

Όπως εξάλλου άφησε να εννοηθεί η Βρετανία βρισκόταν σε σύγκρουση με τη Ρωσία τα τελευταία δέκα χρόνια έστω και χωρίς «drone, σφαίρες και πυραύλους».

«Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε από την Ουκρανία. Πιστεύω ότι ολόκληρος ο κόσμος έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία», είπε ο 42χρονος πρίγκιπας, σύμφωνα με τη Daily Mail, και πρόσθεσε: «Αν μου ζητηθεί να καταταγώ ξανά, αν υπάρχει ανάγκη, τότε θα είμαι 100% έτοιμος να υπηρετήσω τη χώρα μου μαζί με τους συναδέλφους μου βετεράνους και το στρατιωτικό προσωπικό».

Ο δούκας του Σάσεξ είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό από το 2005 ως το 2015. Ολοκλήρωσε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν ως πιλότος ελικοπτέρου Apache και ανεβαίνοντας στον βαθμό του λοχαγού.

Από τότε που αποστρατεύτηκε υποστηρίζει βετεράνους και στρατιώτες. Το 2014 ίδρυσε τους Αγώνες Invictus με σκοπό την υποστήριξη τραυματιών, πληγωμένων και ασθενών εν ενεργεία στρατιωτικών και βετεράνων μέσω του αθλητισμού.

Ο Χάρι έκανε τις δηλώσεις στην εφημερίδα Telegraph κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουκρανία το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να παρακολουθήσει τις δοκιμαστικές προπονήσεις της ουκρανικής ομάδας για τους Αγώνες Invictus.

Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Την Κυριακή, επισκέφθηκε το «Superhuman Centre», εξειδικευμένο κέντρο ιατρικής περίθαλψης, προσθετικής και αποκατάστασης στο Λβιβ.

Επιπλέον, ο πρίγκιπας επέκρινε την προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν αντανακλούσε τις απόψεις του ευρύτερου αμερικανικού πληθυσμού.

Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, ο Δούκας είπε ότι πιστεύει ότι «όλοι θα έπρεπε να είναι ανήσυχοι» και ότι η χώρα χρειάζεται «να είναι προετοιμασμένη». Αυτοί που έχουν υπηρετήσει «θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν ξανά», τόνισε.

Ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε επίσης ότι, αν και πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει πλέον «ξυπνήσει» απέναντι στην απειλή του Πούτιν, η «μεγαλύτερη ανησυχία» του είναι ότι η ήπειρος θα μπορούσε στη συνέχεια να «στραφεί εναντίον του εαυτού της».

protothema.gr