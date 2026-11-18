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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το βράδυ της Τρίτης (17/11) περιοχές της Φλόριντα, με αρκετούς δρόμους να πλημμυρίζουν και την κυκλοφορία να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με το CNN, λεωφορεία και αυτοκίνητα βρέθηκαν μέσα σε μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν ή εγκλωβίστηκαν. Την ίδια ώρα, στη νοτιοανατολική Φλόριντα καταγράφηκαν αναφορές για νερά που εισχώρησαν σε κατοικίες.

Insane flooding in Hollywood Florida after record rainfall. pic.twitter.com/KbWGXIVTrw November 18, 2026

Το Χόλιγουντ της Φλόριντα και άλλες περιοχές της κομητείας Μπρόουαρντ, που ανήκουν στη βόρεια μητροπολιτική περιοχή του Μαϊάμι αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω πλημμυρών. Περισσότερα από 300 χιλιοστά βροχής – ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που πέφτει συνήθως σε τρεις μήνες Νοεμβρίου — έπεσαν σε διάστημα λίγων ωρών κοντά στο Χόλιγουντ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Μαϊάμι, βορειοδυτικά του Χόλιγουντ καταγράφηκαν ρυθμοί βροχόπτωσης από 127–203,2 χιλιοστά ανά ώρα.

Relentless rain flooded streets in Fort Lauderdale late Tuesday as a multiday flash flood threat continued along Florida’s Atlantic coast. Sections of I-95 near Fort Lauderdale-Hollywood International Airport are closed, and Broward County schools are canceled today.… — Breaking911 (@Breaking911) November 18, 2026

Τέτοιες ακραίες βροχοπτώσεις καταγράφονται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται λόγω της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα. Μια θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να απορροφήσει περισσότερη υγρασία σαν σφουγγάρι και να την αποβάλει με τη μορφή καταρρακτώδους βροχής.

Η υψηλή στάθμη των νερών προκάλεσε το κλείσιμο δρόμων γύρω από την πόλη δυσχαιρένοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

11/18 – Here's a preliminary look at 24-hour rainfall totals across the hardest hit parts of Broward County.



Peak values range between 12-15 inches of rain. pic.twitter.com/pYwRGxirvW November 18, 2026

Ίσως επηρεαστούν τα σχέδια ταξιδιωτών για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Μέχρι την Παρασκευή το φαινόμενο θα εξελιχθεί σε καταιγίδα και θα παραμείνει στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής μέχρι το Σάββατο, οπότε και θα αρχίσει να κινείται προς τα βόρεια. Οποιαδήποτε επίδραση στους ταξιδιώτες που θα μετακινηθούν νωρίς για την Ημέρα των Ευχαριστιών από και προς την Ανατολική Ακτή αυτό το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εξαρτηθεί από την πορεία της καταιγίδας, την οποία τα μοντέλα πρόγνωσης εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν.

Η ανατολική ακτή της Φλόριντα αντιμετωπίζει τρεις συνεχόμενες ημέρες κινδύνου πλημμύρας επιπέδου 3 στα 4 έως και την Παρασκευή. Την Παρασκευή, ο κίνδυνος πλημμύρας επιπέδου 3 (σε κλίμακα 4) εκτείνεται πιο βόρεια, κοντά στα σύνορα των πολιτειών Φλόριντα-Τζόρτζια. Εκεί είναι πιθανά ρυθμικά ύψη βροχής άνω των 2 ιντσών την ώρα, κάτι που θα προσθέσει σημαντικά στα συνολικά ύψη βροχής των δύο προηγούμενων ημερών και θα αυξήσει τις πιθανότητες για σοβαρές πλημμύρες.

Οι περίοδοι με περισσότερες βροχές από το συνηθισμένο δεν αποτελούν έκπληξη στη Φλόριντα αυτό το φθινόπωρο και το χειμώνα, καθώς το φαινόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο» συνεχίζει να ενισχύεται, αλλάζοντας τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα και αυξάνοντας τις πιθανότητες καταιγίδων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Αμερική.

Αφού κατακλύσει τη Φλόριντα, μια παράκτια καταιγίδα θα αναδυθεί και θα μπορούσε να ανατρέψει τα ταξίδια του Σαββατοκύριακου πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ελέγχου της TSA, το 2025 το Σαββατοκύριακο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών ήταν μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους ταξιδιών της εβδομάδας των εορτών πέρυσι.

Τα μοντέλα πρόγνωσης του καιρού εξακολουθούν να προσδιορίζουν την ακριβή κατεύθυνση της καταιγίδας, όμως κάποια μοντέλα προβλέπουν πως θα κινηθεί προς τη νοτιοανατολική ακτή και να προχωράει μέχρι τη Νέα Αγγλία, φέρνοντας μαζί της ένα μίγμα βροχής και ανέμου.

Μια τέτοια πορεία πιο κοντά στην ακτή θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες στις οδικές μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως τμημάτων της πολυσύχναστης διακρατικής οδού 95.

protothema.gr