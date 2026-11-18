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Προειδοποίηση για σειρά αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και γεωργικών ελκυστήρων, στα οποία έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι τραυματισμών ή πυρκαγιάς, απευθύνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο πλαίσιο των γνωστοποιήσεων του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate για την 44η και 45η εβδομάδα του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι γνωστοποιήσεις αφορούν συνολικά 15 προειδοποιήσεις για οχήματα και εξαρτήματα οχημάτων, μεταξύ των οποίων μοντέλα των κατασκευαστών Volkswagen, Lexus, KTM, Audi, Cupra, Mercedes-Benz, Ford, Skoda, Case IH, New Holland, Steyr και Honda.

Ειδικότερα, για κίνδυνο τραυματισμών έχουν κοινοποιηθεί προειδοποιήσεις που αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα των επιβατικών αυτοκινήτων Volkswagen Atlas και Tiguan Allspace, Lexus NX, Audi A5 Cabrio, A5 Sportback και Q5, Skoda Octavia III, Superb III, Karoq και Kodiaq I, Mercedes-Benz CLA-Class και S-Class, καθώς και τις μοτοσυκλέτες KTM 1290 Super Duke RR και Brabus 1300 R και Honda CRF250R/RWE/RX και CRF450R/RWE/RX.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης μοντέλα από τα φορτηγά Mercedes-Benz Actros, Arocs και eActros, καθώς και γεωργικοί ελκυστήρες των εμπορικών σημάτων Case IH, New Holland και Steyr.

Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για κίνδυνο πυρκαγιάς αφορούν τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID.4 και ID.7, καθώς και τα ID.Buzz People, ID.Buzz People Cargo, ID.3, ID.4 και ID.7. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης μοντέλα από το Cupra Born, το Ford Ranger και το Audi Q4 e-tron.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού συστήματος Safety Gate, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, περιλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, να το ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην κυπριακή αγορά, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκλησή τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί τους καταναλωτές που κατέχουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Διευκρινίζει ότι η ενδεχόμενη κατοχή των συγκεκριμένων οχημάτων μπορεί να εξεταστεί και με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως το εύρος κατασκευής και ο τύπος ή ο αριθμός μοντέλου.

Σε ό,τι αφορά εξαρτήματα, οι καταναλωτές καλούνται, όπου κρίνεται σκόπιμο, να διακόψουν τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Σε περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνηθεί να ανταποκριθεί στα δικαιώματα του καταναλωτή, οι καταναλωτές καλούνται να υποβάλουν γραπτώς το παράπονό τους στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας της.

Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε επικίνδυνο προϊόν είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος Safety Gate, με τη χρήση του αντίστοιχου αριθμού προειδοποίησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.