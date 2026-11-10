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Ανατροπή για πολλούς υποψήφιους αγοραστές προκαλεί η απόφαση να διακοπεί η παραγωγή ενός από τα πιο πολυσυζητημένα αυτοκίνητα των τελευταίων ετών, με την κατασκευάστρια εταιρεία να καλείται πλέον να επιστρέψει τις προκαταβολές που έχουν καταβάλει ενδιαφερόμενοι.

Παρότι παρουσιάστηκε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας, το συγκεκριμένο μοντέλο φαίνεται πως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί γύρω από αυτό, οδηγούμενο πρόωρα προς το τέλος της παραγωγικής του πορείας.

Ο λόγος για το ηλεκτρικό pick-up της Tesla, το πολυσυζητημένο Cybertruck, το οποίο ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη γραμμή παραγωγής, μόλις λίγα χρόνια μετά την εμπορική του κυκλοφορία.

Η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του φουτουριστικού μοντέλου στο εργοστάσιό της στο Τέξας στα μέσα του 2027, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμείς παραγγελίες από πελάτες που έχουν καταβάλει προκαταβολή για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Elon Musk, ο ρυθμός των παραγγελιών του Cybertruck υπερβαίνει σημαντικά τον σημερινό ρυθμό παραγωγής, με αποτέλεσμα η Tesla να μην μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των υποψήφιων αγοραστών πριν από τη διακοπή της κατασκευής του. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Tesla επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η εταιρεία θα αναγκαστεί να επιστρέψει προκαταβολές σε πολλούς πελάτες, καθώς δεν θα καταφέρει να παραδώσει όλα τα αυτοκίνητα που έχουν παραγγελθεί.

Αν και θα γίνει προσπάθεια να κατασκευαστούν όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, δεν θα είναι εφικτό να καλυφθούν όλες οι εκκρεμείς παραγγελίες. Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των αγοραστών που επηρεάζονται από την απόφαση.

Παρότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει παράδοξο η Tesla να μην προλαβαίνει να καλύψει τις παραγγελίες και ταυτόχρονα να αποφασίζει τη διακοπή της παραγωγής, η εξήγηση βρίσκεται στην εμπορική πορεία του Cybertruck, αλλά και στις νέες προτεραιότητες της εταιρείας.

Παρά τον τεράστιο θόρυβο που προκάλεσε η παρουσίασή του το 2019 και το αρχικό κύμα κρατήσεων, το ηλεκτρικό pick-up δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα υψηλές εμπορικές προσδοκίες της Tesla. Οι πωλήσεις του παρέμειναν πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στο Τέξας δεν αξιοποιήθηκε ποτέ στον βαθμό που είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Elon Musk είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε προοπτική ετήσιων πωλήσεων 250.000 μονάδων, όταν το 2025 οι πωλήσεις του Cybertruck στις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίστηκαν σε μόλις 20.237 αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση 48% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πίσω από την απόφαση διακοπής της παραγωγής βρίσκεται, πάντως, και η αλλαγή στρατηγικής της Tesla, η οποία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην αυτόνομη οδήγηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Συγκεκριμένα, η παραγωγική δυναμικότητα που χρησιμοποιείται σήμερα για την κατασκευή του Cybertruck πρόκειται να αξιοποιηθεί για την αύξηση της παραγωγής του Cybercab, του αυτόνομου οχήματος με το οποίο η αμερικανική εταιρεία φιλοδοξεί να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά των robotaxi.

Ο Musk, μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η απόφαση δεν οφείλεται στο γεγονός ότι το Cybertruck είναι ζημιογόνο, αλλά στο ότι η πολυπλοκότητα της κατασκευής του δεσμεύει πόρους που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερη αξία εάν κατευθυνθούν στην παραγωγή του Cybercab.

carandmotor.gr