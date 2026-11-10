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Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν αργότερα σήμερα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επικοινωνία όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε γίνεται με πρωτοβουλία του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού.

Αντικείμενο της συνομιλίας αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης των δύο ηγετών με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η πραγματοποίηση της τριμερούς υπο τον ΓΓ ΟΗΕ αναμένεται να είναι στο επίκεντρο της συνομιλίας τους.

Σημειώνεται πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Ενδεχομένως ο ΓΓ ΟΗΕ να μεταφέρει και κάποιο μήνυμα από τον Τούρκο Πρόεδρο σε σχέση με το Κυπριακό.