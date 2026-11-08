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Μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή τον Ιδομενέα Αβραμάκη από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος δρομέας που μπήκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας την ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο.

Ο ηλικιωμένος αθλητής αποτελεί μια ιδιαίτερη παρουσία στη διοργάνωση, καθώς συμμετέχει κάθε χρόνο στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, τρέχοντας ξυπόλυτος και φορώντας την ίδια χαρακτηριστική στολή.

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ο Ιδομενέας Αβραμάκης συνεχίζει να διανύει την απαιτητική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων, αποδεικνύοντας ότι στον Μαραθώνιο η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τον χρόνο και την κατάταξη, αλλά και με την επιμονή και τη δύναμη να φτάσει κανείς μέχρι τον τερματισμό.

Ο τελευταίος τερματισμός του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου αποτέλεσε έτσι μια ξεχωριστή στιγμή της φετινής διοργάνωσης, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 85.000 δρομείς από 124 χώρες στους αγώνες του διημέρου.