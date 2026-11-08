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Με ρεκόρ συμμετοχών και ιστορικές επιδόσεις πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή (8/11), ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, μετατρέποντας την ελληνική πρωτεύουσα σε επίκεντρο του παγκόσμιου δρομικού αθλητισμού. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες συμμετέχουν στους αγώνες του διημέρου, ενώ οι επιδόσεις των κορυφαίων αθλητών στην ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο σηματοδοτούν μια χρονιά με αλλεπάλληλα ρεκόρ.

Το βασικό αγωνιστικό σκέλος έχει πλέον ολοκληρωθεί, με τους νικητές σε άνδρες και γυναίκες να έχουν περάσει τη γραμμή του τερματισμού, ωστόσο ο Μαραθώνιος παραμένει σε εξέλιξη μέχρι το απόγευμα, καθώς χιλιάδες δρομείς συνεχίζουν την προσπάθειά τους για να φτάσουν στο Καλλιμάρμαρο.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για τα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν. Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι πέτυχε νέο ρεκόρ αγώνα στους άνδρες, η συμπατριώτισσά του Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα κατέρριψε το ρεκόρ στις γυναίκες, ενώ η Σταματία Νούλα σημείωσε νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή, ξεπερνώντας την επίδοση της Μαρίας Πολύζου που διατηρούνταν από το 1997.



Ρεκόρ αγώνα από τον Αιθίοπα Ταφέρι με 2:10:03

Ο Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι ήταν ο μεγάλος νικητής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Ο Αιθίοπας δρομέας κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης, το οποίο κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με 2:10:34.

Η μάχη για την πρώτη θέση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς δεύτερος τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, σημειώνοντας και εκείνος επίδοση καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα.

Τρίτος ήταν ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με 2:11:22, τέταρτος ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με 2:12:06 και πέμπτος ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία με 2:12:20.

Σιγιούμ Ταφερί



Η Ντούσα κατέρριψε και το ρεκόρ των γυναικών

Νέο ρεκόρ διαδρομής σημειώθηκε και στις γυναίκες, με την Αιθιόπισσα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα να τερματίζει πρώτη σε 2:30:04, καταρρίπτοντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 2:31:06, που κατείχε από το 2010 η Λιθουανή Ράσα Ντραζνταουσκάιτε.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η επίσης Αιθιόπισσα Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν με χρόνο 2:30:29, μόλις 25 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια.

Τρίτη τερμάτισε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 2:32:59, τέταρτη η Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα από την Αιθιοπία με 2:33:10 και πέμπτη η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα με 2:35:10.



Ιστορικό ελληνικό ρεκόρ από τη Σταματία Νούλα

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση της Σταματίας Νούλα, η οποία αναδείχθηκε πρώτη Ελληνίδα στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών.

Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 τερμάτισε σε 2:35:13, σημειώνοντας νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή και καταρρίπτοντας κατά 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα την επίδοση 2:39:10 της Μαρίας Πολύζου, η οποία κρατούσε από το 1997. Η Νούλα πέτυχε έτσι μια από τις σημαντικότερες ελληνικές επιδόσεις της φετινής διοργάνωσης.

Πέρυσι η Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908) πήρε το ρεκόρ διοργάνωσης του Μαραθωνίου της Αθήνας. Του Αυθεντικού, αλλά φαίνεται ότι κράταγε το πολύ καλύτερο για φέτος στην 43η έκδοση του θεσμού.

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και έχοντας – για πρώτη φορά αυτήν την τριετία της κυριαρχίας της – εγχώριο συναγωνισμό, έκανε δικό της και το ρεκόρ διαδρομής. Για την ακρίβεια το έκανε κομμάτια, τερματίζοντας σε 2:35.13, περίπου 4 λεπτά πιο γρήγορα από το 2:39.10 της Μαρίας Πολύζου από το 1997! Παράλληλα, αναδείχτηκε και πανελληνιονίκης. Η Νούλα δείχνει ικανή, αν βρει έναν αγώνα με καλές συνθήκες και σε επίπεδη επιφάνεια, να απειλήσει ακόμα και το πανελλήνιο ρεκόρ, 2:33.40 από το 1998.

Δεύτερη Ελληνίδα ήταν η Αθανασία Κοκκόρου, η οποία αγωνίζεται με το Πολεμικό Ναυτικό (ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τερματίζοντας σε 2:36:28 και καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του τερματισμού της Κοκκόρου, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά στη γραμμή του τερματισμού, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης προσπάθειάς της.

Τρίτη Ελληνίδα τερμάτισε η Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά του ΑΟ Βουλιαγμένης με 2:45:06, τέταρτη η Γεωργία Κανούτα του ΑΚΟ Λεβαδειάς με 2:45:40 και πέμπτη η Ξένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου της ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς με 2:46:02.



Πρώτος Έλληνας ο Κωνσταντίνος Σταμούλης

Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τα 42.195 μέτρα σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.

Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου κατέλαβε την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη και μετά τον τερματισμό του εξέφρασε τη χαρά του για την επίτευξη του στόχου του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου και να κερδίσω τον αγώνα μου», δήλωσε, αφιερώνοντας τη νίκη του στην οικογένειά του.

Δεύτερος Έλληνας τερμάτισε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός με 2:18:58, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση της γενικής κατάταξης.

Την πρώτη τριάδα των Ελλήνων συμπλήρωσε ο Νικόλαος Σταμούλης, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου, με 2:19:05, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση.



Ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα από τον Πετρουλάκη, έκτη συνεχόμενη νίκη της Μαρινάκου

Σημαντικές επιδόσεις καταγράφηκαν και στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στους άνδρες, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 29:40, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα.

Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου αναδείχθηκε νικήτρια με επίδοση 33:09, φτάνοντας στην έκτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση.



Η Αθήνα σε ρυθμούς Μαραθωνίου με 85.000 δρομείς από 124 χώρες

Πέρα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είναι η μαζική συμμετοχή. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες λαμβάνουν μέρος στους αγώνες του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη διοργάνωση.

Μόνο στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων συμμετέχουν περίπου 25.000 δρομείς, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 08:30 από τον Μαραθώνα, με προορισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την εκκίνηση του μεγάλου αγώνα έδωσαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Οι δρομείς να μην ξεχάσουν πως σημασία έχει το πρώτο βήμα», ανέφερε η Σοφία Σακοράφα στις δηλώσεις της για τη διοργάνωση.

Παρότι οι κορυφαίοι αθλητές έχουν ήδη τερματίσει, η μεγάλη γιορτή συνεχίζεται, με χιλιάδες συμμετέχοντες να βρίσκονται ακόμη στη διαδρομή και να κατευθύνονται σταδιακά προς το Καλλιμάρμαρο.



Οι αγώνες του Σαββάτου και η Μαραθώνια Φλόγα

Οι εκδηλώσεις του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ξεκίνησαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με δύο αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων.

Στις 17:00 πραγματοποιήθηκε το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το Universities Night Run Allwyn, με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών.

Νωρίτερα είχαν διεξαχθεί αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία.

Ξεχωριστή στιγμή του Σαββάτου ήταν η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα. Η φλόγα άναψε στο πλαίσιο

λαμπαδηδρομίας, συνδέοντας τη σύγχρονη αθλητική διοργάνωση με την ιστορική κληρονομιά του Μαραθώνα και τις αξίες του αθλητισμού.



Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το απόγευμα

Η διεξαγωγή του Μαραθωνίου συνοδεύεται από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Αττικής, με διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους κατά μήκος της ιστορικής διαδρομής.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διαρκέσει έως τις 18:15, ενώ οι περιορισμοί στην κυκλοφορία εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την περιοχή και την εξέλιξη των αγώνων.

Στο κέντρο της Αθήνας επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού και η Βασιλίσσης Αμαλίας, ενώ περιορισμοί ισχύουν και στις λεωφόρους Μαραθώνος και Μεσογείων.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν ενισχυθεί τα δρομολόγια των Γραμμών 1, 2 και 3 του Μετρό με επιπλέον συρμούς.

Παράλληλα, τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ, «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», τερματίζουν στη στάση «Φιξ» έως τις 22:00, χωρίς να εξυπηρετούνται οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης».

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος συνεχίζεται μέχρι το απόγευμα, με τους χιλιάδες δρομείς που παραμένουν στη διαδρομή να κατευθύνονται προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, σε μια διοργάνωση που ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά της με τα ρεκόρ συμμετοχών και τις ιστορικές επιδόσεις.

protothema.gr