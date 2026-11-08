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Το ενδεχόμενο να αποποιηθεί και επίσημα το επώνυμο του πατέρα του, Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), φέρεται να εξετάζει ο 18χρονος γιος του, Νοξ (Knox Jolie-Pitt), σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να σηματοδοτήσει ακόμη μεγαλύτερη απομάκρυνση από τον διάσημο ηθοποιό.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Page Six, ο δίδυμος αδερφός της Βιβιέν δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής σχετικό αίτημα, ωστόσο εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει την ίδια πορεία με τέσσερα από τα αδέρφια του, τα οποία έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν το «Πιτ» στο επώνυμό τους.

«Ο Νοξ δεν έχει καταθέσει ακόμη, αλλά είναι θέμα χρόνου να αφαιρέσει το Πιτ από το επώνυμό του. Είναι αναπόφευκτο. Το μόνο ερώτημα είναι το πότε, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Όλη αυτή η κατάσταση είναι οδυνηρή για τον Μπραντ» ανέφερε η πηγή για τον γιος της Αντζελίνα Τζολί.

Ο Μπραντ Πιτ και η ηθοποιός έχουν μαζί έξι παιδιά: τον Μάντοξ, 25 ετών, τον Παξ, 22, τη Ζαχάρα, 21, τη Σιλό, 20, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 18 ετών. Παρότι ο Νοξ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη νομική ενέργεια, φέρεται να έχει ήδη χρησιμοποιήσει το όνομα «Νοξ Τζολί» στο απολυτήριό του, μετά την αποφοίτησή του από το Fusion Academy στο Λος Άντζελες τον περασμένο Ιούνιο. Στην τελετή βρέθηκαν στο πλευρό του η μητέρα του και μερικά από τα αδέρφια του.

Η φημολογούμενη απόφαση του Νοξ έρχεται μετά την επίσημη αλλαγή του επωνύμου της αδερφής του, Βιβιέν, η οποία πλέον αναφέρεται ως Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί. Αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο το επώνυμο του πατέρα τους αφαίρεσαν και η Ζαχάρα με τον Μάντοξ, ενώ πρώτη είχε προχωρήσει στη σχετική νομική διαδικασία η Σιλό, το 2024, μόλις έκλεισε τα 18 της χρόνια.

Brad Pitt’s estranged children preparing one last devastating break from ‘heartbroken’ dad https://t.co/Ii8INXup5U pic.twitter.com/kDWDTaA3Mk November 7, 2026

Οι κινήσεις αυτές έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη ρήξη της οικογένειας. Πηγές από το περιβάλλον του Πιτ έχουν αποδώσει την απομάκρυνση των παιδιών στην επιρροή της Τζολί, ενώ άνθρωποι κοντά στην ηθοποιό υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις τους συνδέονται με προσωπικά βιώματα.

Ο Παξ, πάντως, φαίνεται να διατηρεί επαφές με συγγενείς από την πλευρά του πατέρα του, αν και σύμφωνα με πηγή της Page Six, δεν έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον ίδιο τον ηθοποιό. Τον περασμένο Ιούλιο, πηγή από το περιβάλλον της η Αντζελίνα Τζολί είχε δηλώσει ότι εκείνη επιθυμεί να επουλωθούν οι οικογενειακές πληγές. «Η Άντζι δεν είναι θυμωμένη. Θέλει απλώς να μπορέσουν όλοι να θεραπευτούν» είχε αναφέρει.

ΚλείσιμοΗ Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από οκτώ χρόνια δικαστικών αντιπαραθέσεων. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ξεχωριστή δικαστική διαμάχη για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, το οποίο είχαν αποκτήσει από κοινού.

protothema.gr