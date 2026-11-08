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Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αναγκαία τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας σήμερα στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη Γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Πάλμας έκανε λόγο για ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας και αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο καθιστά την διαρκή ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγκαία. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε, το Υπουργείο προωθεί σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών, τόσο μέσω του εξοπλιστικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, με στόχο την απόκτηση σύγχρονων συστημάτων και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε ότι προχωρεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», καθώς και της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη αεροπορικών και ναυτικών αποστολών. Οι αναβαθμίσεις αυτές, τόνισε, δεν εξυπηρετούν μόνο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά συμβάλλον ευρύτερα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από την ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας και της παροχής διευκολύνσεων σε εταίρους της Κύπρου στην περιοχή.

Ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε, επίσης, ότι οι συνεργασίες αυτές έχουν και σημαντική ανθρωπιστική διάσταση, καθώς περιλαμβάνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής και επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές.

Ερωτηθείς κατά τους εορτασμούς στην αεροπορική βάση και για το ενδεχόμενο αποναρκοθέτησης ως μέρος των εξελίξεων στο Κυπριακό, ο Βασίλης Πάλμας χαρακτήρισε το ζήτημα εξόχως πολιτικό και εξαρτώμενο από τις εξελίξεις και τις συζητήσεις που θα υπάρξουν για πρόοδο στο Κυπριακό.

Αναφερόμενος επίσης στη συνάντησή του με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας παρατήρησε ότι η Γαλλία αποτελεί αυτή τη στιγμή την ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη και ουσιαστικά ηγείται της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων στον αμυντικό και πολιτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τόνισε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα εκπαίδευσης, ασκήσεων, αλληλοενημέρωσης για γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή, καθώς και εξοπλιστικά προγράμματα.

Πολιτικό ζήτημα η αποναρκοθέτηση

Όσον αφορά το θέμα της αποναρκοθέτησης, ο Βασίλης Πάλμας το χαρακτήρισε ως «εξόχως πολιτικό». Σημείωσε ακόμα ότι «ανάλογα με τις εξελίξεις και τις συζητήσεις που θα υπάρξουν στο Κυπριακό, η Kυβέρνηση θα προσαρμόσει και την πολιτική της σε ζητήματα τα οποία έχουν στρατιωτική υφή.».

«Αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν έχω κάτι να προσθέσω γύρω από αυτό το θέμα», πρόσθεσε εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να υπάρξει θετική εξέλιξη στις συνομιλίες. «Μακάρι να εξελιχθούν καλά οι συνομιλίες και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και τέτοια δεδομένα που να ενθαρρύνουν να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος και αυτά τα επιμέρους ζητήματα θα τα δούμε», είπε.