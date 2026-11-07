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Με τα δεκανίκια του ιδιωτικού τομέα λειτουργεί το κράτος, καθώς κάθε χρόνο προχωρεί στην αγορά υπηρεσιών, κάποιες φορές εξειδικευμένων, από εμπειρογνώμονες και άλλους επαγγελματίες οι οποίοι καλύπτουν τα κενά στην κρατική μηχανή.

Τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή από το 2024 μέχρι το 2026, το κράτος προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα για μελέτες, αλλά και από εμπειρογνώμονες και προγραμματιστές πληροφορικής, ύψους €125,4 εκατ. Η αγορά υπηρεσιών γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κυβερνητικού τμήματος. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, το κράτος διέθεσε για συμβούλους και συνεργάτες στα υπουργεία και υφυπουργεία ποσό €3,56 εκατ.

Πόσα κονδύλια δαπάνησαν τα υπουργεία

Από το σύνολο των κονδυλίων των €125,4 εκατ., το 2026 το κράτος αναμένεται να δαπανήσει €61,5 εκατ. σε εξωτερικούς συμβούλους, ενώ το 2025 δαπανήθηκαν €39,6 εκατ. για την αγορά υπηρεσιών και το 2024 αξιοποιήθηκαν κονδύλια €24,1 εκατ. Το ποσό των €125,4 εκατ. αφορά υπουργεία, υφυπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες.

Αναλυτικά, για την περίοδο 2024-2026, τα υπουργεία, τα υφυπουργεία και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες δαπάνησαν τα εξής ποσά για την αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες:

– Υπουργείο Δικαιοσύνης: €35,8 εκατ.

– Δικαστική Υπηρεσία: €20,2 εκατ.

– Υφυπουργείο Καινοτομίας: €12,8 εκατ.

– Υπουργείο Υγείας: €12,5 εκατ.

– Υφυπουργείο Μετανάστευσης: €9,8 εκατ.

– Υπουργείο Μεταφορών: €8,64 εκατ.

– Υπουργείο Γεωργίας: €7,83 εκατ.

– Υπουργείο Παιδείας: €6,18 εκατ.

– Υπουργείο Οικονομικών: €5,55 εκατ.

– Υπουργείο Εσωτερικών: €5,29 εκατ.

– Υφυπουργείο Πολιτισμού: €3,71 εκατ.

– Αρχή κατά της Διαφθοράς: €3,2 εκατ.

– Υπουργείο Εργασίας: €3,04 εκατ.

– Υπουργείο Εξωτερικών: €2,61 εκατ.

– Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: €2,59 εκατ.

– Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο: €2,54 εκατ.

– Γενικό Λογιστήριο: €2,1 εκατ.

– Υπουργείο Ενέργειας: €1,79 εκατ.

– Υφυπουργείο Τουρισμού: €970,3 χιλ.

– Νομική Υπηρεσία: €652,5 χιλ.

– Ελεγκτική Υπηρεσία: €575,6 χιλ.

– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων Παιδιού: €426,4 χιλ.

– Υφυπουργείο Ναυτιλίας: €312,2 χιλ.

– Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου: €254,1 χιλ.

– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: €173,2 χιλ.

– Υπουργείο Άμυνας: €109,6 χιλ.

– ΕΠΑ: €84,4 χιλ.

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών: €35,4 χιλ.

– Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας: €16.200

Σύμβουλοι και συνεργάτες στα υπουργεία

Την ίδια ώρα, τα τελευταία τρία χρόνια, το κράτος δαπάνησε για συμβούλους και συνεργάτες στα υπουργεία και υφυπουργεία ποσό €3,56 εκατ., ως εξής:

– Προεδρία: €789,8 χιλ.

– Υπουργείο Έρευνας: €143,4 χιλ.

– Υφυπουργείο Τουρισμού: €119,6 χιλ.

– Υφυπουργείο Ναυτιλίας: €154 χιλ.

– Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: €146,6 χιλ.

– Υφυπουργείο Πολιτισμού: €202,2 χιλ.

– Υφυπουργείο Μετανάστευσης: €173 χιλ.

– Υπουργείο Άμυνας: €154,6 χιλ.

– Υπουργείο Γεωργίας: €176 χιλ.

– Υπουργείο Δικαιοσύνης: €160,1 χιλ.

– Υπουργείο Ενέργειας: €148,9 χιλ.

– Υπουργείο Εργασίας: €169,4 χιλ.

– Υπουργείο Εσωτερικών: €184,5 χιλ.

– Υπουργείο Εξωτερικών: €140,2 χιλ.

– Υπουργείο Οικονομικών: €102,7 χιλ.

– Υπουργείο Παιδείας: €209,5 χιλ.

– Υπουργείο Μεταφορών: €195,1 χιλ.

– Υπουργείο Παιδείας: €198,1 χιλ.

Χαρτογράφηση δημόσιας υπηρεσίας

Και όλα αυτά την ώρα που στην κρατική μηχανή εργάζονται συνολικά 51.095 άτομα, από τα οποία 33.064 αποτελούν μόνιμο προσωπικό, 4.345 είναι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, 929 ορισμένου χρόνου, 3.906 συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί και αντικαταστάτες, 2.038 ειδικοί αστυφύλακες και 6.813 ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού ήταν 46.527, από τις οποίες οι 39.726 ήταν κατειλημμένες και οι 6.801 κενές.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος το κρατικό μισθολόγιο ήταν €3,06 δισ., πέρσι €2,91 δισ. και το 2024 €2,75 δισ.

Το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε στη Βουλή τα σχετικά στοιχεία μετά από ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης.