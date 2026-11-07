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Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμπλέκεται προσωπικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν, με στόχο την επίτευξη νέας εκεχειρίας και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Αxios.

Η έντονη εμπλοκή του Βανς δείχνει ότι αναλαμβάνει προσωπικά την προσπάθεια απεμπλοκής των ΗΠΑ από μια σύγκρουση στην οποία o ίδιος απέδωσε τις συντριπτικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές αυτής της εβδομάδας. Παράλληλα, αναβαθμίζει τον τελευταίο γύρο έμμεσων συνομιλιών στο ανώτατο επίπεδο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές από την περιοχή αναφέρουν ότι, προς το παρόν, ο Τραμπ θέλει να διαπιστώσει εάν είναι εφικτή κάποια συμφωνία.

Ο Βανς συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, και άλλους μεσολαβητές για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που έχουν άμεση γνώση.

Στις προσπάθειες συμμετέχουν επίσης ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Βανς και οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συζητούν το ενδεχόμενο μιας συνάντησης τεχνικών κλιμακίων των ΗΠΑ και του Ιράν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, ανέφεραν οι πηγές.

Σημειωτέον ότι, πριν ακόμη αρχίσει ο πόλεμος, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Βανς ήταν η πιο επιφυλακτική φωνή στον στενό κύκλο του Τραμπ απέναντι στη στρατιωτική επιλογή, υποστηρίζοντας μια διπλωματική λύση.

Τον Απρίλιο υπήρξε επικεφαλής της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας σε σύνοδο για το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ενώ συμμετείχε προσωπικά στις συνομιλίες που οδήγησαν στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο.

Στη συνέχεια, ο Βανς ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε γύρο απευθείας συνομιλιών με το Ιράν στην Ελβετία, ο οποίος ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση της Τεχεράνης να προσκαλέσει επιθεωρητές του ΟΗΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.

Λίγο αργότερα, όμως, οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του μνημονίου.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Βανς έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προτείνοντας την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο Ρεζαΐ είναι ένας από τους στενότερους έμπιστους του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επιστολή του Βανς δημιούργησε θετική δυναμική για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Την Τετάρτη, ο Βανς δήλωσε ότι ο πόλεμος ήταν ο βασικός λόγος για την αποδοκιμασία των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές.

Πηγές που συμμετέχουν στις μεσολαβητικές προσπάθειες αναφέρουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες συνεργαζόμαστε με συναδέλφους στην αμερικανική κυβέρνηση που έχουν ειλικρινή πρόθεση να βρουν έναν τρόπο να συγκρατήσουν και να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Χάρη σε αυτούς και χάρη στις συνετές φωνές στην Τεχεράνη, αποτρέπουμε το ενδεχόμενο να ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ το βράδυ της Παρασκευής.

Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ συνεχίστηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αν και με μικρότερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, «επειδή είχαν άλλα ζητήματα».

Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι η πρόθεση των ΗΠΑ να βρουν διπλωματική λύση «εξακολουθεί να υπάρχει» και τόνισε ότι μια συμφωνία είναι εφικτή.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Τραμπ συνομίλησε με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ αλ Θάνι, για τις προσπάθειες της Ντόχα να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο μια συμφωνία.

naftemporiki.gr