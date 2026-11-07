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Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ο 41χρονος Στίβεν Μίλερ, αναλαμβάνει τα ηνία του προσωπικού του Λευκού Οίκου, σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές προσώπων στη δεύτερη προεδρική θητεία του Ρεπουμπλικανού. Η επιλογή του ανακοινώθηκε την Παρασκευή (6/11), μόλις τρεις ημέρες μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον Τραμπ να εμπιστεύεται την ισχυρότερη διοικητική θέση του Λευκού Οίκου σε έναν από τους πλέον αφοσιωμένους, αλλά και αμφιλεγόμενους συνεργάτες του.

Ο Μίλερ, μέχρι πρότινος αναπληρωτής προσωπάρχης και σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας, θα αντικαταστήσει από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου τη Σούζι Γουάιλς, η οποία αποχωρεί από τη θέση και μετακινείται στον πολιτικό μηχανισμό του Τραμπ.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μίλερ έναν από τους πλέον «άξιους εμπιστοσύνης» συμβούλους του, επιλέγοντας να τον αναβαθμίσει σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνησή του βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα Κογκρέσο που περνά στον έλεγχο των Δημοκρατικών.



Your new White House Chief of Staff, @StephenM.



"The mission now is more clear than ever: Fight with all of our soul to support our President and defend this magnificent Republic." 🇺🇸 pic.twitter.com/u27NDwMCPn — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2026

«Ο Τραμπ έσωσε μόνος του την Αμερική», η πρώτη ανάρτηση του Μίλερ μετά την αναβάθμισή του

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στίβεν Μίλερ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη του, χαρακτηρίζοντάς τον τον σημαντικότερο πολιτικό ηγέτη στην αμερικανική ιστορία, ενώ αναφέρθηκε και στην προκάτοχό του, Σούζι Γουάιλς.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πολιτικός ηγέτης που έχει επιφέρει τις μεγαλύτερες αλλαγές στην αμερικανική ιστορία και έχει σώσει μόνος του την Αμερική από εκείνους που θα την κατέστρεφαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

President Trump is the most transformative political leader in American History — and he has single-handedly saved America from those who would destroy it.



It has been the privilege of my lifetime to have served on his team from Day One, and I am honored beyond words to serve… November 6, 2026

Ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας: «Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να υπηρετώ στην ομάδα του από την πρώτη ημέρα και αποτελεί για μένα τιμή που δεν περιγράφεται με λόγια να αναλάβω προσωπάρχης του Λευκού Οίκου».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Σούζι Γουάιλς για την προσφορά της, αλλά και για την προσωπική τους σχέση.

«Θέλω να ευχαριστήσω την ασύγκριτη Σούζι Γουάιλς για τα χρόνια της αφοσιωμένης υπηρεσίας της στον πρόεδρο και στη χώρα, καθώς και για τη φιλία της», έγραψε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Μίλερ έστειλε μήνυμα συνέχισης της πολιτικής γραμμής του Τραμπ, με ιδιαίτερα χαρακτηριστική διατύπωση:

«Η αποστολή μας είναι τώρα πιο ξεκάθαρη από ποτέ: Να αγωνιστούμε με όλη μας την ψυχή για να στηρίξουμε τον πρόεδρό μας και να υπερασπιστούμε αυτή τη σπουδαία Δημοκρατία».

Ο άνθρωπος πίσω από τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Ο Στίβεν Μίλερ συγκαταλέγεται στις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ριζοσπαστικής πτέρυγας του αμερικανικού συντηρητικού κινήματος. Θεωρείται ο βασικός αρχιτέκτονας της πολιτικής μαζικών απελάσεων και αυστηρών περιορισμών στη μετανάστευση, που αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα του Τραμπ.

Η παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης είναι συχνή, με τον ίδιο να υπερασπίζεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο τις επιλογές του προέδρου και αρκετές φορές να συγκρούεται δημόσια με δημοσιογράφους.

Πάντα με προσεγμένη εμφάνιση και κοστούμι, χρησιμοποιεί μια ρητορική που παρουσιάζει τη μετανάστευση ως απειλή για τη δυτική κοινωνία και τον πολιτισμό. Έχει υιοθετήσει την επιχειρηματολογία της ριζοσπαστικής δεξιάς περί παρακμής της Δύσης εξαιτίας της υποτιθέμενης «εισβολής» μεταναστών, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα ως υπαρξιακή πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Trump’s new Chief of Staff, Stephen Miller: America’s doors are closed fully to asylum seekers. It’s a very simple, a very elegant, a very… complete solution. pic.twitter.com/g1hlE2QpIQ — Headquarters (@HQNewsNow) November 6, 2026

Η επιρροή του στον Λευκό Οίκο περιγράφεται ως εξαιρετικά μεγάλη και στο βιβλίο «Regime Change», όπου παρουσιάζεται ως ένας ιδιαίτερα απαιτητικός και συγκρουσιακός αξιωματούχος, ο οποίος δεν διστάζει να επιτεθεί με σκληρό τρόπο ακόμη και σε συνεργάτες του.

«Ο εγκέφαλος του Τραμπ» και οι εντολές προς την ICE

Η στενή σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, είχε χαρακτηρίσει τον Μίλερ «εγκέφαλο του Τραμπ», μιλώντας στους New York Times.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής του αποτέλεσε η παρέμβασή του τον Μάιο του 2025 στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE).

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μίλερ έδωσε εντολή στην υπηρεσία να αυξήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις της, εκφράζοντας δυσαρέσκεια επειδή ο ημερήσιος αριθμός απελάσεων παρέμενε χαμηλότερος από εκείνον που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Στο Λος Άντζελες, η ενίσχυση των επιχειρήσεων της ICE οδήγησε σε έφοδο ομοσπονδιακών πρακτόρων σε κατάστημα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συγκρούσεις.

Η κατάσταση οδήγησε τελικά τον Τραμπ στην απόφαση να διατάξει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, παρά την αντίθεση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Γιατί οι αντίπαλοί του τον αποκαλούν «Βόλντεμορτ»

Ο Μίλερ, που μεγάλωσε στη Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες, υπερασπίστηκε με ιδιαίτερη ένταση την απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην Καλιφόρνια, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αυταρχισμού.

«Το λέμε εδώ και χρόνια, πρόκειται για μάχη για τη διάσωση του πολιτισμού», είχε δηλώσει τότε.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση, αλλά και το ιδιαίτερα συγκρουσιακό πολιτικό του ύφος, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των πολιτικών του αντιπάλων.

Συνεργάτες του Γκάβιν Νιούσομ τού έχουν δώσει το προσωνύμιο «Βόλντεμορτ», παραπέμποντας στον σκοτεινό μάγο της σειράς βιβλίων «Χάρι Πότερ».

Ο ίδιος δεν έχει δείξει διάθεση να περιορίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ακόμη και όταν αυτές προκαλούν αντιδράσεις.

Τον Ιανουάριο του 2026, έσπευσε να χαρακτηρίσει «τρομοκράτη» τον Άλεξ Πρέτι, τον Αμερικανό που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, στη διάρκεια κινητοποιήσεων κατά της παρουσίας της ICE.

Η δήλωση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση, με τον Μίλερ να αναγκάζεται αργότερα να την ανακαλέσει.

Από τη Σάντα Μόνικα στους υπερσυντηρητικούς κύκλους

Η πολιτική διαδρομή του Μίλερ ξεκίνησε πολύ πριν από τη συνεργασία του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια, σε εβραϊκή οικογένεια με γονείς που είχαν φοιτήσει σε διακεκριμένα πανεπιστήμια, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που, εκ πρώτης όψεως, δεν προδιέθετε για τη μετέπειτα πολιτική του πορεία.

Ωστόσο, ήδη από τα μαθητικά του χρόνια είχε αρχίσει να υπερασπίζεται με ιδιαίτερη ένταση τις θέσεις της ριζοσπαστικής αμερικανικής δεξιάς.

Συνέχισε την πολιτική του δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ντιουκ της Βόρειας Καρολίνας, όπου έγινε γνωστός για τις επιθετικές δημόσιες τοποθετήσεις του.

Καθοριστικό ρόλο στην είσοδό του στους υπερσυντηρητικούς κύκλους διαδραμάτισε ο Ντέιβιντ Χόροβιτς, επιδραστικός συντηρητικός ιδεολόγος, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με πρόσωπα όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον.

Στη συνέχεια, σε ηλικία 30 ετών, εντάχθηκε στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, το 2016, ξεκινώντας μια συνεργασία που θα τον οδηγούσε στα υψηλότερα κλιμάκια της αμερικανικής εξουσίας.

Οι απαγορεύσεις εισόδου στις ΗΠΑ και η επίθεση στο Καπιτώλιο

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, από το 2017 έως το 2021, οι θέσεις του Μίλερ θεωρούνταν ακόμη και από ορισμένους συντηρητικούς ιδιαίτερα ακραίες.

Ο ίδιος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των περιορισμών εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για υπηκόους χωρών με μουσουλμανική πλειονότητα.

Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και προσέκρουσαν σε δικαστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν διαδοχικές νομικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η αφοσίωσή του στον Τραμπ παρέμεινε ακλόνητη ακόμη και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο επιχειρώντας να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο Μίλερ συνέχισε να στηρίζει ανεπιφύλακτα τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Η στάση αυτή ενίσχυσε τη θέση του στον στενό κύκλο των συνεργατών που παρέμειναν στο πλευρό του Τραμπ ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Από το περιθώριο στο κέντρο της εξουσίας

Η επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, τον Ιανουάριο του 2025, σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή για τον Μίλερ.

Οι θέσεις του, που κατά την πρώτη τετραετία θεωρούνταν ιδιαίτερα σκληρές, απέκτησαν πλέον κεντρικό ρόλο στη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής.

Από τη θέση του αναπληρωτή προσωπάρχη και συμβούλου εσωτερικής ασφάλειας, ανέλαβε την προώθηση της ατζέντας για τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια, ενώ σταδιακά διεύρυνε την επιρροή του και σε άλλους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας.

Η αναβάθμισή του σε προσωπάρχη αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Αντί να επιλέξει ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει στροφή προς πιο μετριοπαθείς πολιτικές, ο Τραμπ εμπιστεύθηκε τη θέση σε έναν από τους βασικούς εκφραστές της σκληρής γραμμής της κυβέρνησής του.

Ο νέος προσωπάρχης θα έχει την ευθύνη του συντονισμού του προσωπικού του Λευκού Οίκου και της προώθησης των προεδρικών προτεραιοτήτων, σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών πιέσεων και αναμενόμενων ερευνών από το Κογκρέσο.

Η αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς και η απόλυτη εμπιστοσύνη του Τραμπ

Ο Μίλερ διαδέχεται τη Σούζι Γουάιλς, την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, η οποία είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024.

Η Γουάιλς, που θεωρούνταν πρόσωπο με σημαντική οργανωτική εμπειρία και επιρροή στον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου, μετακινείται πλέον στον πολιτικό μηχανισμό του.

Ο Τραμπ την ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες της, σημειώνοντας ότι είχε κάνει εξαιρετική δουλειά, ενώ χαρακτήρισε τον διάδοχό της έναν από τους πιο έμπιστους συμβούλους του.

"I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving… pic.twitter.com/4VcFdAmHPN — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2026

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη θέση της τον Αύγουστο του 2026, είχε περιγράψει με χαρακτηριστικό τρόπο τη σχέση του Μίλερ με τον Τραμπ.

«Κανείς δεν είναι πιο πιστός, εργατικός ή πιο συνδεδεμένος με το κίνημα “Πρώτα η Αμερική” από τον Στίβεν», δήλωσε την Παρασκευή.

Η επιλογή του 41χρονου συμβούλου για την κορυφαία θέση του προσωπικού του Λευκού Οίκου επισφραγίζει μια δεκαετή πολιτική συνεργασία και τον φέρνει ακόμη πιο κοντά στο κέντρο λήψης αποφάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης.

protothema.gr