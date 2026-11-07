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13.000 κυβερνητικοί υπάλληλοι κάνουν τους ασθενείς κάθε χρόνο για να λείψουν από την εργασία τους επειδή κουράζονται.

> Το 10% αυτών, λαμβάνει άδεια πέραν των 43 ημερών. Όπως διαβάζουμε στον «Φιλελεύθερο»: Βάσει του νομικού πλαισίου, οι μόνιμοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία δικαιούνται 42 ημέρες άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές, από τις οποίες για τις οκτώ δεν απαιτείται να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό.

ΥΓ: Έχουμε κι άλλα ενδιαφέροντα και ωραία: – Το 2020 «ασθένησαν» 13.088 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 1.528 συνέχισαν την άδεια ασθενείας τους πέραν των 42 ημερών. Συγκεκριμένα, 551 εργαζόμενοι έλαβαν άδεια από 43 ημέρες έως δύο μήνες, άλλοι 818 έλαβαν άδεια ασθενείας από δύο έως έξι μήνες και 96 από έξι έως 12 μήνες.

12.977 εργαζόμενοι έλαβαν το 2021 άδεια ασθενείας.

> Από αυτούς, οι 455 έλαβαν άδεια από 43 ημέρες έως δύο μήνες, οι 615 από δύο έως έξι μήνες και 94 εργαζόμενοι έλαβαν άδεια από έξι έως 12 μήνες.

12.886 εργαζόμενοι έλαβαν άδειες ασθενείας συνολικά το 2022. Από αυτούς, 534 πήραν άδεια από 43 ημέρες έως δύο μήνες. Άλλοι 554 εργαζόμενοι έλαβαν άδεια ασθενείας από δύο έως έξι μήνες και 78 από έξι έως 12 μήνες.

>Το 2023 έμειναν εκτός καθηκόντων λόγω ασθενείας 13.320 εργαζόμενοι. Η άδεια ασθενείας για 451 εργαζομένους κυμαινόταν από 43 ημέρες έως δύο μήνες, για 588 από δύο έως έξι μήνες και για 82 από έξι έως 12 μήνες.

13.260 εργαζόμενοι πήραν άδεια ασθενείας το 2024

> Εξ αυτών, οι 364 έλαβαν άδεια από 43 ημέρες έως δύο μήνες, και άλλοι 516 πήραν άδεια ασθενείς από 2-6 μήνες και οι 80 από 6-12 μήνες. Εκτός από τη μονιμότητα και ο μισθός είναι ένα πολύ καλό δόλωμα.

ΥΓ: Όχι πως πάμε και πολύ πίσω στην Ελλάδα, αλλά έχει μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κατά περίπου 25%. Και δεν πρόκειται επί του παρόντος να αυξηθούν. Φτάνουν και περισσεύουν οι υπάρχοντες.

3 στους 4 Ελληνοκύπριους όπως διαβάζουμε στην «Cyprus Mail» θα αποδεχτούν ή θα υπομείνουν μία διζωνική, διακοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

> Τέλος, το 17,2% των Ελληνοκυπρίων που συμμετείχαν στην έρευνα τάχθηκαν εναντίον της έναρξης συνομιλιών ολωσδιόλου.

548 κρατούμενοι φυλακισμένοι που βρίσκονταν στην πτέρυγα των μελλοθανάτων έλαβαν από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια μετατροπή των ποινών τους.

> Ο αριθμός των θανατοποινιτών στην Καλιφόρνια είναι ο μεγαλύτερος στο Δυτικό Ημισφαίριο και αντιπροσώπευε περισσότερο από το 1/4 των θανατοποινιτών σε ολόκληρη την Αμερική. Η μετατροπή της ποινής κατατάσσεται επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων του είδους της στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία, αν και υπολείπεται κατά πολύ της Κένυας, η οποία μετέτρεψε 4.000 θανατικές ποινές το 2009, σε ισόβια κάθειρξη..

191 ανθρώπους «δολοφόνησε» ο Κενυάτης Πολ Μακένζι, ηγέτης ενός κινήματος που τον έχει σαν Θεό και κάνουν ό,τι τους διατάξει. Τους υποχρέωσε να αφήσουν τα παιδιά τους από πείνα μέσα σ’ ένα δάσος, για να μπορέσουν εκεί να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό!

> Η ποινή που του υποβλήθηκε είναι να κλειστεί σε φυλακή μέχρι να πεθάνει.

(*) Τα «νούμερα» τα αποφεύγουμε…