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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων, για αδικήματα όπως κλοπή, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και για άλλες παραβάσεις τροχαίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 613 οχήματα και ελέγχθηκαν 856 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 276 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και επτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 102 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 176 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, από τους οποίους προέκυψαν 18 καταγγελίες οδηγών. Από τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν δεν προέκυψε οποιαδήποτε υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.