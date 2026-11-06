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Αρνήθηκαν ενοχή και στις 30 κατηγορίες που τους αποδίδονται οι πέντε κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση της γιάφκας με τα 233,5 κιλά ναρκωτικά στον Στρόβολο.

Η απαγγελία κατηγοριών στο Κακουργιοδικείου Λευκωσίας προχώρησε μία ημέρα μετά την αποκάλυψη της επιχείρησης «Πλέγμα» της ΔΑΟΕ και τις νέες συλλήψεις που συνδέονται με τη διερεύνηση της αρχικής υπόθεσης του Φεβρουαρίου. Ενώπιον του Δικαστηρίου από τους συνηγόρους υπεράσπισης τέθηκε και το ενδεχόμενο επανακαταχώρισης ενιαίου κατηγορητηρίου με περισσότερους κατηγορουμένους, ανάμεσα στους οποίους και κάποιων εκ των τεσσάρων υπόπτων που τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση χθες.

Ναρκωτικά, εγκληματική οργάνωση και εκρηκτικά

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πέντε αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, καθώς και αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Περιλαμβάνουν επίσης παράνομη κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α και Β, κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα και προμήθεια ναρκωτικών με αναφορές σε κοκαΐνη, κάνναβη, ρητίνη κάνναβης, έξι κόλλες εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες και κανναβιδιόλη.

Άλλες κατηγορίες αφορούν παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, με αναφορές σε αυτοσχέδιες βόμβες, φυσίγγια και κροτίδες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 30 κατηγορίες, η πλειοψηφία των οποίων αφορά όλους τους κατηγορουμένους.

Το ενδεχόμενο ενιαίου κατηγορητηρίου

Πριν προχωρήσει η απαγγελία, ο συνήγορος του δεύτερου και του τρίτου κατηγορουμένου, κ. Δημήτρης Τσολακίδης, ανέφερε ότι η υπεράσπιση ήταν έτοιμη να απαντήσει. Επισήμανε, ωστόσο, ότι την προηγουμένη ημέρα είχε διεξαχθεί διαδικασία προσωποκράτησης για τέσσερα ακόμη πρόσωπα.

Επικαλούμενος ενημέρωση από την ανακριτική ομάδα, ανέφερε ότι για κάποιους από τους τέσσερις επίκειται η καταχώριση υπόθεσης. Κατά την εκτίμησή του, «κατά πάσα πιθανότητα» η εξέλιξη θα είναι αναστολή και επανακαταχώριση ενός ενιαίου κατηγορητηρίου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται περισσότερα πρόσωπα ως κατηγορούμενοι.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του τέταρτου κατηγορουμένου, Ανδρέας Χρίστου, ανέφερε ότι δεν υπήρχε ενημέρωση προς την πλευρά του για τέτοια εξέλιξη, τουλάχιστον σε σχέση με τον πελάτη του. Χωρίς να αποκλείει περαιτέρω εξελίξεις, τάχθηκε αντίθετος στο να δοθεί νέα αναβολή και να μετατεθεί η απάντηση στο κατηγορητήριο σε άλλη ημερομηνία.

Το Δικαστήριο έδωσε οδηγία να προχωρήσει η διαδικασία, με την απαγγελία των κατηγοριών.

Τι βρέθηκε στη γιάφκα στον Στρόβολο

Αφετηρία της υπόθεσης ήταν η ανακοπή οχήματος στο οποίο επέβαιναν δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων στην επαρχία Λευκωσίας, στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Κατά την έρευνα των Αρχών εντός του οχήματος εντοπίστηκαν κροτίδες, ενώ στην κατοχή ενός εκ των δύο βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Στην πορεία, ακολούθησαν έρευνες της ΥΚΑΝ σε δύο αποθήκες στον Στρόβολο και συγκεκριμένα αποθήκες που βρίσκονταν εντός της πατρικής οικίας του πρώτου κατηγορούμενου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο ανακριτής στη διαδικασία κράτησης των τεσσάρων υπόπτων, στις αποθήκες εντοπίστηκαν 153 κιλά και 443 γραμμάρια ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, 63 κιλά και 689 γραμμάρια κοκαΐνης και 4 κιλά και 329 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης.

Καταγράφονται επίσης 380 γραμμάρια κανναβιδιόλης (CBD) και έξι κόλλες εμποτισμένες με ναρκωτική ουσία. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα πιστόλι, δύο ομοιώματα πιστολιού, αριθμός σφαιρών, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και 11.340 κροτίδες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε πρόσωπα, εναντίον των οποίων καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση που παραπέμφθηκε προς εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Πρόκειται για τους πέντε κατηγορουμένους που απάντησαν σήμερα στο κατηγορητήριο και παραμένουν ως υπόδικοι στις Κ.Φ.

Ο «αποθηκάριος» και οι οδηγίες για τις εισπράξεις

Όπως ανέφερε χθες ο ανακριτής κατά τη διαδικασία κράτησης των τεσσάρων υπόπτων, στον πρώτο κατηγορούμενο αποδίδεται ο ρόλος του φερόμενου αποθηκάριου και διαχειριστή των ποσοτήτων των ναρκωτικών, που ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, ο πρώτος κατηγορούμενος, φέρεται να λάμβανε οδηγίες για την προμήθεια ναρκωτικών σε τρίτους και για το πού θα κατέληγαν τα χρήματα από τις συναλλαγές. Οι οδηγίες ήταν τα χρήματα «να καταλήξουν στους ιδιοκτήτες των ναρκωτικών ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδείκνυαν αυτοί». Φέρεται επίσης να αγόραζε ναρκωτικά για λογαριασμό άλλων και να προχωρούσε στις πληρωμές τους.

Τις οδηγίες, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είτε τις εκτελούσε ο ίδιος είτε τις διαβίβαζε στους υπόλοιπους τέσσερις της αρχικής υπόθεσης, οι οποίοι περιγράφονται ως μεταφορείς.

Από τα κινητά στις νέες συλλήψεις

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίστηκε από την ΔΑΟΕ μετά τις αρχικές συλλήψεις, με κατάσχεση τεκμηρίων και κινητών τηλεφώνων και εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων πρόσβασης στο καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας.

Όπως εξήγησε ο ανακριτής στη χθεσινή διαδικασία, στο κινητό του φερόμενου αποθηκάριου εντοπίστηκαν συνομιλίες μέσω εφαρμογών με τους τέσσερις άλλους υπόπτους. Οι επικοινωνίες αφορούσαν φύλαξη, μεταφορά και προμήθεια ναρκωτικών σε διάφορες επαρχίες, καθώς και είσπραξη χρημάτων.

Για έναν από τους τέσσερις, ο ανακριτής επικαλέστηκε επιπλέον ταύτιση γενετικού υλικού με υλικό που βρέθηκε σε ομοίωμα πιστολιού μέσα σε αποθήκη. Τα εντάλματα σύλληψης των τεσσάρων εξασφαλίστηκαν στις 3 Νοεμβρίου.

Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ» και 26 συλλήψεις

Οι περαιτέρω έρευνες οδήγησαν στη χθεσινή επιχείρηση «Πλέγμα», με 26 συλλήψεις και 27 έρευνες. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονταν και οι πέντε ήδη υπόδικοι της αρχικής υπόθεσης. Οι τέσσερις άλλοι ύποπτοι που οδηγήθηκαν χθες στο Δικαστήριο για τα ναρκωτικά τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση.

Συνολικά, επτά από τους 26 οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Πέραν των τεσσάρων για τα ναρκωτικά, δύο πρόσωπα τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση σε διαδικασίες για κροτίδες και ένα υπό διήμερη κράτηση για κατοχή εκρηκτικών υλών, που αφορούσε σφαίρες. Για τους υπόλοιπους συλληφθέντες, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι κάποιοι κατηγορήθηκαν γραπτώς για να κλητευθούν αργότερα, ενώ άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή των ανακριτικών εξετάσεων.