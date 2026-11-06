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Αποτροπιασμό προκαλεί η αναφορά της μάρτυρος κατηγορίας σε περιστατικό, κακοποίησης του 14χρονου Στυλιανού όταν ακόμη βρισκόταν στην ηλικία των οκτώ χρόνων. Σύμφωνα με την κατάθεση της αστυνομικού, κατά τη συνέχιση της δίκης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ένα πρόβατο ήταν η αφορμή για να τον χτυπήσει ο πατέρας του στο πρόσωπο, προκαλώντας του θλαστική εκχύμωση στην αριστερή παρειακή χώρα. Και όλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομικό μπροστά στα μάτια της μητέρας του η οποία, όταν επενέβη για να τον σταματήσει, της επιτέθηκε, αρπάζοντάς την από τα μαλλιά.

Η μάρτυρας, η οποία υπηρετούσε το 2013 – 2014 στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, ανέφερε ότι στις 14 Μαΐου 2013 η μητέρα προσήλθε στον σταθμό μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της, συνοδευόμενη από τη λειτουργό του Γραφείου Ευημερίας Μ.Α.

Κατήγγειλε ότι το προηγούμενο βράδυ, γύρω στις 21:30, ενώ βρίσκονταν στη μάντρα τους στον Κοτσιάτη, ο σύζυγός της χτύπησε με το χέρι του στο πρόσωπο τον Στυλιανό, στην παρουσία της. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, «αφού επενέβηκε η ίδια η μητέρα, αυτός της επιτέθηκε και ειδικότερα την άρπαξε από τα μαλιά. Ακολούθως ο Στυλιανός έφυγε από εκεί και επέστρεψε με τα πόδια του στην οικία τους. Ο λόγος που ο πατέρας και σύζυγος χτύπησε τον Στυλιανό και την ίδια είναι γιατί πέθανε ένα πρόβατο.»

Την ίδια ημέρα, στις 13:00, δύο αστυφύλακες μετέφεραν μητέρα και γιο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τη θλαστική εκχύμωση στο πρόσωπο του Στυλιανού, ενώ στη μητέρα δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις. Η μητέρα ενημέρωσε επίσης ότι διέμενε προσωρινά με τα τρία της παιδιά στο πατρικό της, στην Κοκκινοτριμιθιά.

«Μια ψυχοφθόρα κατάσταση για το μωρό»

Η αστυνομικός περιέγραψε τις επικοινωνίες που ακολούθησαν για την κατάθεση του παιδιού. Στις 14 Μαΐου, όταν λοχίας επικοινώνησε με τη μητέρα για οπτικογραφημένη κατάθεση την επόμενη ημέρα, εκείνη ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί. Δύο ημέρες αργότερα ανέφερε ότι ο σύζυγός της έδειχνε μετανιωμένος, χωρίς να έχει αποφασίσει για την κατάθεση.

Στις 18 Μαΐου δήλωσε ότι ο άντρας της δεν την ενοχλούσε, παρά μόνο τηλεφωνούσε και ρωτούσε για τα παιδιά. Ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν ήθελε να δώσει συγκατάθεση για οπτικογραφημένη κατάθεση του Στυλιανού, επειδή δεν ήθελε να του δημιουργήσει άλλα προβλήματα και θεωρούσε ψυχοφθόρο «με το να θυμάται τι έγινε με τον παπά του».

Τελικά, στις 7 Ιουλίου 2013 ο Στυλιανός έδωσε οπτικογραφημένη κατάθεση, με γραπτή συγκατάθεση λειτουργού του Γραφείου Ευημερίας.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο φάκελος προωθήθηκε για ποινική δίωξη. Στις 3 Δεκεμβρίου 2014 ο πατέρας καταδικάστηκε για την επίθεση κατά του ανηλίκου σε τρεις μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Η μητέρα απέσυρε ενώπιον Δικαστηρίου το δικό της παράπονο και η αντίστοιχη κατηγορία ανεστάλη.

Η ένσταση και η απόφαση του Δικαστηρίου

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, Κωνσταντίνος Καζαντζής έφερε ένσταση στην κατάθεση της μάρτυρος, υποστηρίζοντας ότι αφορούσε γεγονότα άλλης υπόθεσης που είχαν ήδη εκδικαστεί. Η Κατηγορούσα Αρχή, Έλενα Κωνσταντίνου αντέτεινε ότι η υπεράσπιση παρουσίαζε τον πατέρα ως στοργικό και ουδέποτε κακοποιητικό, ενώ η μαρτυρία αφορούσε επιπλέον τη συγκατάθεση για την κατάθεση του παιδιού και την απόσυρση του παραπόνου της μητέρας.

Το Δικαστήριο επέτρεψε την κατάθεση της μάρτυρος, διευκρινίζοντας ότι η προηγούμενη καταδίκη δεν οδηγεί αυτομάτως σε καταδίκη στην παρούσα υπόθεση και ότι η μαρτυρία θα αξιολογηθεί στο σύνολο των περιστάσεων καθώς και ούτε επηρεάζει το τεκμήριο της αθωότητας.

«Καλά, γιατί δεν τον συλλάβατε;»

Στο μικροσκόπιο της αντεξέτασης του συνηγόρου υπεράσπισης του πατέρα βρέθηκαν και οι χειρισμοί της Αστυνομίας, με τη μάρτυρα να επιβεβαιώνει ότι ο πατέρας του Στυλιανού δεν είχε συλληφθεί για το περιστατικό.

Όταν ο συνήγορός, της υπέβαλε ότι προφανώς, θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, η αστυνομικός απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες». Αναφερόμενη στις ενέργειες της Αστυνομίας, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «ό,τι οδηγίες είχαμε από τον υπεύθυνο ακολουθήθηκαν».

Κατά την αντεξέταση, η μάρτυρας διευκρίνισε επίσης ότι δεν ήταν παρούσα στην οπτικογραφημένη κατάθεση του παιδιού και συνεπώς δεν γνώριζε εάν η μητέρα είχε δώσει προφορική συγκατάθεση. Επέμεινε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο που η ίδια περιέγραψε απαιτείται γραπτή συγκατάθεση σε συγκεκριμένο έντυπο.

Ερωτηθείσα για την επιστροφή του Στυλιανού με τα πόδια από τη μάντρα, ξεκαθάρισε ότι μετέφερε όσα είχε αναφέρει η μητέρα.

Απαντώντας στον συνήγορο υπεράσπισης της μητέρας, Άγγελο Ιωάννου, η μάρτυρας, επιβεβαίωσε ότι παραπονούμενοι στην υπόθεση ήταν τόσο η μητέρα όσο και ο Στυλιανός και ότι η απόσυρση του παραπόνου της μητέρας έγινε ενώπιον Δικαστηρίου. Όταν τέθηκε εκ νέου το ενδεχόμενο προφορικής συγκατάθεσης της μητέρας, η μάρτυρας επανέλαβε πως, εφόσον δεν ήταν παρούσα, δεν μπορούσε να γνωρίζει.

Η επίσκεψη στην Κοκκινοτριμιθιά

Ενώπιον Δικαστηρίου παρουσιάστηκε και δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας και πάλι αστυφύλακας ο οποίος αναφέρθηκε σε μετάβαση στην πατρική οικία της μητέρας στην Κοκκινοτριμιθιά, στις 18 Οκτωβρίου 2013, έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση λειτουργού των ΥΚΕ ότι η μητέρα ενημέρωσε πως ο σύζυγος της μετέβη στην Κοκκινοτριμιθιά και εκείνη φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας όταν έφθασαν, η μητέρα τούς είπε ότι «συζητούσαν φιλικά» και πως, εάν χρειαζόταν βοήθεια, θα τους ενημέρωνε.

Ο αστυφύλακας ανέφερε ότι από την κατάθεσή του προέκυπτε πως είχε μιλήσει μόνο με τη μητέρα, χωρίς να θυμάται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ερωτηθείς εάν μπορούσε να αποκλείσει ότι η μητέρα είχε πει ψέματα για την παρουσία του, απάντησε «Όχι». Διευκρίνισε επίσης ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει τι είχε συμβεί πριν φθάσει.