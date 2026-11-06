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Ποινή φυλάκισης τριών μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο €500, επέβαλε σήμερα το Δικαστήριο σε 32χρονο από την επαρχία Λεμεσού, για υπόθεση παράνομης κατοχής άγριων πτηνών και θηραμάτων που εντοπίστηκαν στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην οικία του κατηγορούμενο , εντοπίστηκαν εκατοντάδες άγρια πτηνά, μεταξύ των οποίων αμπελοπούλια, τσίχλα, καθώς και 702 πτηνά χωρίς φτέρωμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία ζωντανά πτηνά, εκ των οποίων δύο σγαρτήλια και ένα ορτύκι, καθώς και 13 νεκρά άγρια πτηνά, 12 αμπελοπούλια και μία τσίχλα. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν 702 άγρια πτηνά χωρίς φτέρωμα.

Ο 32χρονος αντιμετώπιζε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορούσε την κατοχή άγριων πτηνών των οποίων η θήρα και η σύλληψη απαγορεύονται, κατά παράβαση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου 152(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε.

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε την παράνομη κατοχή θηραμάτων, καθώς στην οικία του διατηρούσε σε αιχμαλωσία δύο σγαρτήλια και ένα ορτύκι, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.

Το Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή για περίοδο τριών ετών στην πρώτη κατηγορία, ενώ για τη δεύτερη επέβαλε χρηματικό πρόστιμο €500.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής λήφθηκαν υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, η άμεση παραδοχή του, το νεαρό της ηλικίας του, καθώς και το γεγονός ότι δεν είχε απασχολήσει προηγουμένως τις Αρχές.