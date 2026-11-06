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Μαύρο φόντο και στίχους που εκφράζουν νοσταλγία είναι το περιεχόμενο της νέας ανάρτησης που έκανε η Μαρία Μαζωνάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά «πού να ’σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω».

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδερφή του δημοσιεύει στο Instagram τραγούδια και μηνύματα, μέσα από τα οποία αναφέρεται συνήθως στο κενό που αφήνει πίσω της η απώλεια.

Σε ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην ίδια πλατφόρμα, κοινοποίησε μια μαύρη εικόνα, συνοδεύοντάς τη με στίχους από το κομμάτι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Που να’ Σαι Τώρα».

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα: «Πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω», προσθέτοντας ένα emoji με μία ραγισμένη καρδιά.

Δείτε την ανάρτησή της