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Ως έναν από τους σημαντικότερους τίτλους που του έχουν αποδοθεί χαρακτήρισε ο Γιάννης Πλούταρχος το προσωνύμιο «το καλύτερο παιδί». Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει αν πραγματικά το αξίζει, σημειώνοντας πάντως πως η ευγένεια αποτελεί βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του.

«Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Δεν ξέρω αν τον αξίζω αυτό τον τίτλο. Πάντως, είμαι ευγενής με τους ανθρώπους και όλα ξεκινάνε από εκεί», δήλωσε ο Γιάννης Πλούταρχος στην εκπομπή «Happy Day», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον γιο του, τον Γιώργο Κακοσαίο που κάνει τα δικά του βήματα στη μουσική σκηνή. «Του είπα, λέω, “Γιε, ήρθα στο σπίτι σου”, λέω. “Πιστεύω έτσι για μία μέρα να μου το δώσεις, για λίγες ώρες, έτσι;”. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για τον Γιώργο, για όλη την πορεία του, για όλη την προσπάθειά του. Είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, όχι επειδή είμαι ο πατέρας του, αλλά γιατί είναι η αλήθεια αυτή. Είναι ένα υπέροχο παιδί από όλες τις πλευρές», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Τέλος, ο Γιάννης Πλούταρχος έκανε και μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως εξήγησε, τον αποχαιρέτησε μαζί με του δύο γιους του στην αγρυπνία που είχε γίνει πριν την κηδεία του, στη Νίκαια. «Πήρα τους δύο γιους μου και πήγα στο ολονύχτιο να αποχαιρετήσω αυτό το σπουδαίο συνάδελφο. Τι να πούμε τώρα; Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό και πραγματικά κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει», σημείωσε.

protothema.gr