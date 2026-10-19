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Με δυνατή ερμηνεία, συναίσθημα και ένα μαγικό σκηνικό, ερμηνεύοντας το τραγούδι «WHO I CAN BE», ο Χάρης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή της Junior Eurovision 2026 στη Μάλτα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη τεχνική πρόβα της κυπριακής συμμετοχής, με τον Χάρη να ερμηνεύει το «WHO I CAN BE» και να παίρνει την πρώτη του γεύση από τη μεγάλη σκηνή του διαγωνισμού.

Το αρχικό άγχος ήταν αναμενόμενο, όμως κράτησε μόνο μέχρι τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή. Ο Χάρης ένιωσε αμέσως άνετα, έχοντας στο πλευρό του μια ιδιαίτερα φιλική και υποστηρικτική ομάδα παραγωγής, που φροντίζει ώστε οι νεαροί καλλιτέχνες να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της εμπειρίας.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, ερμήνευσε τρεις φορές το «WHO I CAN BE», ξεδιπλώνοντας τις φωνητικές του δυνατότητες και δίνοντας από την πρώτη κιόλας στιγμή το δικό του στίγμα.

Το σκηνικό και οι εκπλήξεις της κυπριακής συμμετοχής

Και όσο για τη σκηνική εμφάνιση, το μυστήριο παραμένει! Οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δίνουν μια μικρή μόνο γεύση από όσα ετοιμάζει η κυπριακή αποστολή, χωρίς να αποκαλύπτουν τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει η εμφάνιση.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του ΡΙΚ, ένα μαγικό σκηνικό, σε συνδυασμό με την εκφραστικότητα και το συναίσθημα της ερμηνείας του Χάρη, δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα που αναδεικνύει το μήνυμα του τραγουδιού.

Η πρώτη πρόβα έδωσε επίσης την ευκαιρία στην κυπριακή ομάδα να αξιολογήσει το οπτικό αποτέλεσμα και να προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα γραφικά και στους φωτισμούς, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική σκηνική παρουσία.

Την Τρίτη η δεύτερη τεχνική πρόβα

Η προετοιμασία της κυπριακής αποστολής συνεχίζεται την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οπότε ο Χάρης θα επιστρέψει στη σκηνή για τη δεύτερη τεχνική πρόβα.

Κατά τη διάρκειά της αναμένεται να εξεταστούν οι προσαρμογές που θα έχουν γίνει μετά την πρώτη εμφάνιση, ενώ θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σκηνική παρουσία της Κύπρου.

Η Junior Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Ta’ Qali της Μάλτας, με τη συμμετοχή 16 χωρών. Την Κύπρο εκπροσωπεί ο 13χρονος Χάρης Γεωργίου, ο οποίος θα εμφανιστεί δεύτερος στη σειρά παρουσίασης των τραγουδιών.