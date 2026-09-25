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Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου παρουσιάσε επίσημα το «WHO I CAN BE», το τραγούδι με το οποίο ο Χάρης Γεωργίου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 24ο Διαγωνισμό Τραγουδιού Junior Eurovision, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στη Μάλτα.

Το «WHO I CAN BE» παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων προγραμμάτων του ΡΙΚ, καθώς και μέσω του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΡΙΚ και του επίσημου καναλιού της Junior Eurovision στο YouTube.

Ο 24ος Διαγωνισμός Τραγουδιού Junior Eurovision θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στη Μάλτα και θα προβληθεί ζωντανά στις 22:00 από το ΡΙΚ1 και το rik.cy.

Το τραγούδι και το επίσημο βιντεοκλίπ του κυκλοφόρησαν σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής ευθείας για την κυπριακή συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό.

Το «WHO I CAN BE» υπογράφουν οι Laurell Barker, Anna-Klara Folin, Nathalie Brydolf, Βικτώρια Χαλκίτη και Thomas Stengaard, ενώ την παραγωγή, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Thomas Stengaard.

Πρόκειται για ένα τραγούδι με ένα αισιόδοξο και δυναμικό μήνυμα γύρω από την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και την πίστη στις δυνατότητες κάθε παιδιού. Μέσα από τους στίχους του, ένα παιδί ζητά να ακουστεί και να έχει τον χώρο να μεγαλώσει, να ανακαλύψει τον κόσμο και να χαράξει τη δική του πορεία. Αφήνοντας πίσω φόβους, «πρέπει» και περιορισμούς, διεκδικεί το δικαίωμα να ονειρεύεται, να εκφράζεται και, τελικά, να γίνει αυτό που πραγματικά μπορεί να είναι.

Το επίσημο βιντεοκλίπ του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο Bodega, δημιουργώντας μια σύγχρονη οπτική ταυτότητα που αποτυπώνει το μήνυμα και την ενέργεια του «WHO I CAN BE».