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Νέες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων στην Κύπρο αναμένουν οι επαγγελματίες της αγοράς για τους επόμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο Δείκτη Τιμών Κατοικιών, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε χθες από την Κεντρική Τράπεζα.

Ήδη, καταγράφεται άνοδος του δείκτη, της τάξης του 8,5% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πέραν αυτών, τρία ακόμη σημαντικά σημεία περιλαμβάνονται στην έκθεση της Κεντρικής:

(α) Ο δείκτης οικιών κατέγραψε επιταχυνόμενη άνοδο, ενώ ο δείκτης διαμερισμάτων σημείωσε επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης του. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, δεδομένου ότι τα διαμερίσματα βρίσκονται στις πλείστες των περιπτώσεων σε πρώτη ζήτηση.

(β) Οι ξένοι αγοραστές αποτελούν πλέον πλειοψηφία στην επαρχία της Πάφου, στη Λάρνακα το ποσοστό τους πλησιάζει το 50%, ενώ και στην Αμμόχωστο το ισοζύγιο είναι ισορροπημένο.

(γ) Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν την επόμενη περίοδο αρκετές παράμετροι που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων. Μεταξύ αυτών, η ζήτηση στεγαστικών δανείων αναμένεται ότι θα κινηθεί ανοδικά. Όπως επίσης προς τα πάνω θα συνεχίσει να κινείται το κόστος των κατασκευαστικών υλικών, αλλά και η προσφορά νέων οικιστικών μονάδων.

Ανοδικά η αγορά

Ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 2,4% σε σύγκριση με αύξηση 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτό προήλθε από επιταχυνόμενη τριμηνιαία άνοδο ύψους 2,5% στις τιμές των οικιών και επιβραδυνόμενη αύξηση 1,3% στις τιμές διαμερισμάτων.

Σε ετήσια βάση, καταγράφηκε αύξηση 8,5% στις τιμές κατοικιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με αύξηση 7,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ανά επαρχία, καταγράφηκε παντού επιτάχυνση εκτός από τη Λεμεσό όπου καταγράφηκε επιβράδυνση.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε επιταχυνόμενη αύξηση στη Λευκωσία (5,7%), στη Λάρνακα (9,8%), στην Πάφο (9,6%) και στη Αμμόχωστο (10,0%), ενώ στη Λεμεσό καταγράφηκε επιβραδυνόμενη αύξηση (7,8%).

Ξένοι αγοραστές

Τα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία αφορούν όλους τους τύπους ακινήτων, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 15,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (5.298 σε σύγκριση με 4.592 το δεύτερο τρίμηνο του 2025).

Η αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα προήλθε κυρίως από ξένους αγοραστές και σε μικρότερο βαθμό από εγχώριους.

Συγκεκριμένα, κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, ο αριθμός ακινήτων που πωλήθηκαν σε ξένους αγοραστές αυξήθηκε κατά 22,7% σε ετήσια βάση (2.107 σε σύγκριση με 1.717 το δεύτερο τρίμηνο του 2025), ενώ σημειώθηκε ετήσια αύξηση 11% στον αριθμό ακινήτων που πωλήθηκαν σε εγχώριους αγοραστές (3.191 σε σύγκριση με 2.875 το δεύτερο τρίμηνο του 2025).

Ανά επαρχία, οι περισσότερες συναλλαγές εντοπίζονται στη Λεμεσό (1.765) και ακολουθεί η Λάρνακα (1.169), η Λευκωσία (1.076) η Πάφος (1.073), ενώ η Αμμόχωστος (215) καταγράφει τον χαμηλότερο αριθμό. Το ποσοστό εγχώριων αγοραστών ανέρχεται στο 84% στην επαρχία Λευκωσίας, στο 66% στην επαρχία Λεμεσού και στο 57% στην επαρχία Λάρνακας. Στην επαρχία Αμμοχώστου, η αναλογία εγχώριων και ξένων αγοραστών ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένη, ενώ στην Πάφο υπερισχύουν οι ξένοι αγοραστές (66%).

Προσδοκίες

Ο δείκτης προσδοκιών από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιουνίου 2026) για τις τιμές πώλησης τους επόμενους τρεις μήνες (που καταδεικνύει την τάση που καταγράφεται στις τιμές κατοικιών σε σχέση με το υπό αναφορά τρίμηνο), βρισκόταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.

Αυτό υποδηλώνει ότι μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων αναμένουν αυξήσεις στις τιμές ακινήτων στην Κύπρο τους επόμενους τρεις μήνες.

