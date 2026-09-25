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Φθινοπωρινό τοπίο διαμορφώνει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να πέφτει γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ αναμένονται και βροχές στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.