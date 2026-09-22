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Κατάλογο με τα ονόματα που θα δοθούν στις ισχυρές κακοκαιρίες της περιόδου 2026–2027 ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ονοματοδοσίας που εφαρμόζουν στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει 25 ονόματα ελληνικής, κυπριακής και ισραηλινής προέλευσης, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά: Άργος, Μπαρ, Χαβρίας, Δωροθέα, Εϊτάν, Φιλίππα, Γλαύκος, Χαντάρ, Ίκαρος, Τζέισον, Κέντεμ, Λασκαρίνα, Μορφέας, Νάντια, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Ρωξάνη, Σίσυφος, Ταμάρ, Ουρανός, Βεργίνα, Ουασίμ, Ξάνθεια, Ύπνος και Ζοχάρ.

Η συνεργασία των τριών χωρών δεν συνεπάγεται ότι τα ονόματα αφορούν αποκλειστικά καταιγίδες οι οποίες θα πλήξουν ταυτόχρονα και τις τρεις. Ένα καιρικό σύστημα μπορεί να ονομαστεί όταν εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και σε μία από αυτές. Επειδή, όμως, οι κακοκαιρίες μετακινούνται και συχνά επηρεάζουν περισσότερες χώρες, το όνομα διατηρείται σε όλη τη διαδρομή τους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις αρχές γειτονικών κρατών.

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ συγκροτούν ουσιαστικά την ομάδα ονοματοδοσίας της Ανατολικής Μεσογείου. Ο γεωγραφικός άξονας που σχηματίζουν καλύπτει μεγάλο μέρος της διαδρομής των βαρομετρικών συστημάτων στην περιοχή, επιτρέποντας καλύτερο συντονισμό των προγνώσεων και των προειδοποιήσεων. Σκοπός της ονοματοδοσίας είναι να γίνεται ευκολότερα αναγνωρίσιμη μια επικίνδυνη κακοκαιρία, να αποφεύγεται η σύγχυση και να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα οι πολίτες και οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση του καταλόγου δεν αποτελεί προειδοποίηση για συγκεκριμένη καταιγίδα που πλησιάζει. Πρόκειται για την καθιερωμένη προετοιμασία πριν από τη νέα περίοδο βροχοπτώσεων. Παράλληλα, η ισραηλινή Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι η φετινή περίοδος θα είναι πιο βροχερή από τον μέσο όρο, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της.