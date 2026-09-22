Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με σκληρή γλώσσα για τη διεθνή τάξη και την κατάσταση στη Γάζα εμφανίστηκε ο Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron) από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας τον «νόμο της ζούγκλας» και την εφαρμογή «δύο μέτρων και δύο σταθμών», ενώ χαρακτήρισε τη «λεγόμενη ειρήνη» στη Γάζα «θέαμα που μας ντροπιάζει όλους».

Ο Μακρόν ξεκίνησε την ομιλία του, διερωτώμενος εάν «θέλουμε να ζούμε» σε έναν κόσμο όπου επικρατεί «ο νόμος της ζούγκλας». Απέρριψε μια τέτοια προοπτική, τονίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έθεσαν τα κράτη του κόσμου σε ισότιμη βάση και απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας.

«Δεν θα υποκύψουμε στη μοιρολατρία, στην ηττοπάθεια», δήλωσε.

Ο Μακρόν ζήτησε μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο η Γαλλία κατέχει μόνιμη έδρα. Όπως είπε, το Συμβούλιο έχει παραλύσει απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη νέα τάξη ατιμωρησίας».

Στην τελευταία του ομιλία στη Γενική Συνέλευση ως πρόεδρος της Γαλλίας, καθώς η θητεία του ολοκληρώνεται τον προσεχή Μάιο, ο Μακρόν κάλεσε τον ΟΗΕ να ανταποκριθεί στις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε. Κατήγγειλε παράλληλα την εφαρμογή «δύο μέτρων και δύο σταθμών» όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας των δυτικών χωρών σε σύγκριση με χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλων περιοχών.

Αναφερόμενος στη Γάζα, δήλωσε ότι τα «πιο θεμελιώδη δικαιώματα» των Παλαιστινίων παραβιάζονται «για ακόμη μία φορά» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η «λεγόμενη ειρήνη» στη Γάζα «δεν έχει ανοίξει κανέναν ανθρωπιστικό διάδρομο».

Η κατάσταση στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας «ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους», υπογράμμισε ο Μακρόν..

«Διπλό μορατόριουμ σε πλήγματα κατά υποδομών»

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε την επιβολή μορατόριουμ στα πλήγματα κατά ενεργειακών και μη στρατιωτικών υποδομών τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό και γι’ αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας σε ένα διπλό μορατόριουμ, ένα μορατόριουμ στα πλήγματα κατά ενεργειακών και μη στρατιωτικών υποδομών», δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ζήτησε μορατόριουμ στα πλήγματα κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας που μεταφέρει σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία βρέχουν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία.

skai.gr