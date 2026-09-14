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Την πρόθεσή του να κινηθεί για την αφαίρεση της ισραηλινής ιθαγένειας από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «NAZA», Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους». Το ντοκιμαντέρ έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα.

Η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού ήρθε μετά τη βράβευση του «NAZA» το Σάββατο με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την ισραηλινή ιθαγένεια» από τους Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, ανέφερε ο Μίκι Ζοχάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

הזכייה של הסרט הנבזי נז״א בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה.

זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל… — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 13, 2026

Ο υπουργός κατηγόρησε τους δύο δημιουργούς ότι επιδιώκουν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η στάση τους συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Οι δύο δημιουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο και άλλων μελών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τους μέσω Χ, γράφοντας: «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!».

Ο ακροδεξιός υπουργός συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές».

״מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו״ – רחל שור ויובל אברהם יוצרי הסרט האנטישמי ״נזק אגבי״, הם הנזק הישיר של עם ישראל.



למוציאי דיבתם של לוחמינו הגיבורים, שמחרפים את נפשם, כדי שנוכל לחיות בשקט ובבטחה אני אומר: אתם בושה וחרפה לעם ישראל כולו. תסתלקו.



אני בטוח שחבריכם, אויבינו בחמאס בעזה… pic.twitter.com/uTjF0Ms8Ci September 13, 2026

Ο Γιουβάλ Αμπραχάμ και η Ρέιτσελ Σορ είναι ερευνητές δημοσιογράφοι και είχαν συνεργαστεί και στο «No Other Land», το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του 2024 για τη βία των ισραηλινών αρχών και εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πότε μπορεί να αφαιρεθεί η ισραηλινή ιθαγένεια

Η αφαίρεση της ιθαγένειας προβλέπεται από την ισραηλινή νομοθεσία, αν και αποτελεί μέτρο που εφαρμόζεται σπάνια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα του κράτους να αφαιρεί την ιθαγένεια από πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν επιδείξει έλλειψη «νομιμοφροσύνης», όπως σε περιπτώσεις κατασκοπείας ή προδοσίας.

Το σχετικό νομικό πλαίσιο διευρύνθηκε το 2023, ώστε να καλύπτει και πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία».

Για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία απαιτείται αίτημα του υπουργού Εσωτερικών, έγκριση από τον υπουργό Δικαιοσύνης και, στη συνέχεια, επικύρωση από τα δικαστήρια.

Το 80λεπτο «NAZA» βασίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, τα οποία περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα και καταγγέλλουν ότι μεγάλος αριθμός αμάχων σκοτώνεται κατά τη διάρκεια των πληγμάτων εναντίον στόχων της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσιάζονται στην ταινία, διάφορα τεχνολογικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και εργαλεία που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεπαν στις ισραηλινές δυνάμεις να εντοπίζουν μέσω κινητών τηλεφώνων πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα ως μέλη της Χαμάς, καθώς και τις οικογένειές τους, προτού πραγματοποιηθούν πλήγματα στα σπίτια τους.

Τι σημαίνει «NAZA»

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ προέρχεται, σύμφωνα με την ταινία, από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του ισραηλινού στρατού για να περιγράψει τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε ένα πλήγμα.

Ένας από τους μάρτυρες υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικοί διαθέτουν εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να γνωρίζουν, για κάθε κατοικία στη Γάζα, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε αυτήν και, κατά συνέπεια, πόσοι ενδέχεται να πληγούν σε περίπτωση βομβαρδισμού.

Η προβολή του «NAZA» στο Φεστιβάλ της Βενετίας προκάλεσε έντονη αντίδραση του κοινού, με την ταινία να αποσπά παρατεταμένο χειροκρότημα περίπου 25 λεπτών.

The Gaza documentary “NAZA” earned a massive 24.5-minute #VeniceFilmFestival ovation as the crowd cheered and waved Palestinian flags.



This marks the longest-ever standing ovation at Venice, beating the 22-minute ovation for “The Voice of Hind Rajab” last year, and perhaps the… pic.twitter.com/WuE0Lr7ZFi — Variety (@Variety) September 10, 2026

Μετά την προβολή, ο ισραηλινός στρατός απέρριψε «κατηγορηματικά» τις καταγγελίες που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα, υπερασπιζόμενος τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

protothema.gr