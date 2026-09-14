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Στη σύλληψη 14 προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο των προληπτικών επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα των ενεργειών της ήταν η σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή, παράνομη κατοχή περιουσίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και παράνομη συνάθροιση.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 545 οχήματα και ελέγχθηκαν 680 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 42 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 365 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 21 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 155 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 254 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.