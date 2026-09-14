Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε, χθες βράδυ, στις Αρχές στη Λεμεσό μετά από εμπρησμό αυτοκινήτου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρεται ότι γύρω στις 8:20 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Γράμμου στον Άγιο Νικόλαο.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τον 58χρονο ιδιοκτήτη πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μικροζημιές στο αριστερό μπροστινό ελαστικό του οχήματος.

Από προκαταρτικές εξετάσεις, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.