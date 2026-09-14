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Για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, εγείρει θέμα πυρασφάλειας και ελέγχου υποστατικών, από πλευράς Πυροσβεστικής, ειδικά σε χώρους όπου συχνάζει μεγάλος αριθμός ανθρώπων.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ξεκαθάρισε ενώπιον της Βουλής, πως πέραν του ελέγχου ο οποίος διενεργείται στο πλαίσιο της έκδοσης του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης μιας οικοδομής, στην πορεία ο όποιος έλεγχος διενεργήσει δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος, ούτε και συνεπάγεται ότι με βάση τα ευρήματα ή τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας θα ληφθούν μέτρα ή θα επιβληθούν κυρώσεις.

Στο θέμα δεν δίνεται μεν ιδιαίτερη προσοχή, αλλά δεδομένου ότι συνήθως μετά την επιθεώρηση της Πυροσβεστικής, έτυχε να κλείσουν ή να καταστούν απροσπέλαστες έξοδοι κινδύνου-διαφυγής ή να επιτρέπεται η είσοδος σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από όσα μπορούν να φιλοξενούνται με ασφάλεια, ή ακόμη και λόγω της πιθανότητας οποιουδήποτε ατυχήματος συνεπεία του οποίου δυνατόν να προκληθεί πανικός, ίσως κάποια στιγμή προκύψουν τραγικά αποτελέσματα.

Το θέμα, βεβαίως, δεν αφορά μόνο κέντρα αναψυχής και γενικά στέκια νεολαίας ή και άλλων ηλικιών, αλλά αφορά σχεδόν όλες τις κοινόκτητες οικοδομές.

Με αφορμή συζήτηση ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, ο πρόεδρός της, παρατήρησε ενώπιον όλων των παρευρισκομένων: «Υπάρχουν κτήρια τα οποία “φωνάζουν”, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, ότι αντιμετωπίζουν ζητήματα πυρασφάλειας κ.ο.κ. Γιατί το κράτος κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτή την εικόνα;».

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σχολίασε πως «η αρμόδια Αρχή στις πλείστες των περιπτώσεων αν θέλει ζητά τις απόψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εμείς γνωστοποιούμε τις απόψεις μας σε ότι αφορά θέματα πυροπροστασίας, είτε παραχωρώντας πιστοποιητικό καταλληλότητας είτε με την άρνησή μας. Εναπόκειται πλέον στην αρμόδια Αρχή να επιτρέψει τη λειτουργία ενός υποστατικού».

Ο κ. Δαμιανού διερωτήθηκε μεγαλοφώνως: «Αν υπάρχει ένα υποστατικό στο οποίο συγκεντρώνεται κόσμος και είναι εξόφθαλμα κάποια ζητήματα ασφάλειας δεν θα μπορούσε να ήταν, για παράδειγμα, αιτία εκκένωσης, αν η Πυροσβεστική κρίνει ότι κάτι πάει στραβά; Αναφέρομαι επίσης και σε κάποιους επιτήδειους, οι οποίοι νοικιάζουν κατοικίες-τρώγλες και πεθαίνει κόσμος και διερωτώμαι κατά πόσον θα μπορούσαν να κλείσουν με επίκληση λόγων πυρασφάλειας;».

Μόνο μετά από υποβολή παραπόνου ο έλεγχος σε κοινόκτητο υποστατικό

Ο διευθυντής Επιχειρήσεων και Υποστήριξης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και υπεύθυνος για θέματα πυρασφάλειας, πύραρχος Χριστόφορος Στυλιανού, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ανέφερε στον «Φ», πως με βάση τη νομοθεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου, αλλά αυτό συνήθως γίνεται όταν υποβληθούν παράπονα για κοινόκτητες οικοδομές, είτε για τα μέσα διαφυγής στα κλιμακοστάσια κ.λπ.

Αυτεπάγγελτα η Πυροσβεστική συνήθως διενεργεί ελέγχους σε κέντρα αναψυχής και εργοστάσια, είπε.

Εξήγησε, επίσης, πως με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, η τελευταία φορά που εισέρχεται η Πυροσβεστική για να ελέγξει τα μέτρα ασφάλειας σε ένα κοινόκτητο κτήριο, σχετίζεται με την έκδοση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης. Όπως εξήγησε, από εκεί και πέρα η νομοθεσία δεν προνοεί έλεγχο.

Ο κ. Στυλιανού ανέφερε, πως στην παρούσα φάση η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί ελέγχους αλλά, όπως είπε, «το ερώτημα είναι ποιος θα ελέγξει τα ζητήματα πυρασφάλειας οποιουδήποτε κτηρίου ύστερα από 10-15 χρόνια, λαμβανομένης της ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η οποία φαίνεται να συνεχίζεται».

Πάντως, ο κ. Στυλιανού θεωρεί ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στη νομοθεσία που συζητείται ενώπιον της Βουλής για τις κοινότητες οικοδομές, προνοείται ότι οι διαχειριστικές επιτροπές υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ανά τριετία πιστοποιητικά αποτελεσματικής λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης στην οικοδομή τους.

Ανέφερε, επίσης, πως όταν εφαρμοστεί η νομοθεσία, η Πυροσβεστική σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και αν κάποια οικοδομή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, θα μπορεί να κινείται η διαδικασία να κηρυχθεί ως επικίνδυνη.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί, πως όταν εγκριθεί η υπό προώθηση νομοθεσία για τις κοινόκτητες οικοδομές, θα υπάρξει πρόνοια για μεταβατική περίοδο δύο ετών προκειμένου να γίνουν όλες οι προετοιμασίες εφαρμογής της. Μέχρι τότε, τα πράγματα είναι δύσκολα και οι κίνδυνοι για ατυχήματα συνεπεία πυρκαγιών θα είναι αυξημένοι.

Όσον αφορά γενικά τον ρόλο της Πυροσβεστικής, είναι κρίσιμης σημασίας ειδικά στον αρχικό έλεγχο των κτηρίων, προτού αυτά λειτουργήσουν, υπό την έννοια ότι η Υπηρεσία εξετάζει κατά πόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί στη βάση των εγκεκριμένων σχεδίων πυροπροστασίας.

Ανάμεσα σε άλλα, η Πυροσβεστική εξετάζει τα σημεία διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων των κλιμακοστασίων, των διαδρόμων, των εξόδων κινδύνου για να διασφαλίσει ότι είναι ελεύθερα από εμπόδια, ότι οι διαστάσεις τους είναι τέτοιες που διευκολύνουν (για παράδειγμα) τους θαμώνες να εγκαταλείψουν το κτήριο κ.ο.κ.

Έλεγχος διενεργείται και στα συστήματα πυρανίχνευσης με δοκιμή των αισθητήρων καπνού/ θερμότητας και έλεγχο του κεντρικού πίνακα για τη σωστή λειτουργία και την ειδοποίηση των ενοίκων.

Ελέγχονται, επίσης, τα μέσα κατάσβεσης όπως οι πυροσβεστήρες και οι πυροσβεστικές φωλιές στον βαθμό που προβλέπονται.

Εξάλλου, ελέγχεται ο φωτισμός ασφαλείας και οι φωτεινές σημάνσεις όπως επίσης και τα συστήματα καταιονισμού (συστήματα αυτόματης κατάσβεσης νερού).

Ελέγχεται, επίσης, κατά πόσον υπάρχει πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα.