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Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλινθόκτιστη κατοικία στην Έγκωμη, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να βρίσκεται επί ποδός για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι ένοικοι εγκατέλειψαν έγκαιρα το κτίριο μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει επηρεάσει εκτεταμένα την οροφή της οικοδομής, ενώ οι ομάδες πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στατικότητας του κτιρίου.