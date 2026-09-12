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«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», αποκάλυψε μία ασθενής για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ιδιοκτήτη του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και απεβίωσε το απόγευμα της Τετάρτης 9/9/2026.

Μία μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, περιέγραψε ότι ο γιατρός πρότεινε σε γυναίκα που νοσούσε με επιθετικό καρκίνο του μαστού να ακολουθήσει θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών.

Η ίδια περιέγραψε έναν γιατρό ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές, ο οποίος φέρεται παράλληλα να εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους. Μάλιστα, επαναλάμβανε τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ», θέλοντας, όπως υποστηρίζει η γυναίκα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στις θεραπείες που τους πρότεινε.

Όπως είπε για τη θεραπεία που της πρότεινε ζήτησε ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό ποσό της τάξεως των 3.000 ευρώ. Παράλληλα, ο γιατρός υποστήριζε ότι ακόμη και οι απλοί καθαρισμοί του εντέρου μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πλήρη αντιμετώπιση του καρκίνου.

Όπως αποκαλύπτει η γυναίκα της συνέστησε να παίρνει πάνω από 50 βιταμίνες την ημέρα με το κόστος να είναι δυσβάστακτο.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», τόνισε η γυναίκα.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

protothema.gr