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Βαρύς και ασήκωτος είναι και φέτος – για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά – ο φόρος των μοτοσικλετιστών στην άσφαλτο. Τα στοιχεία αμείλικτα δείχνουν την τραγική κατάσταση: 14 από τους 28 νεκρούς φέτος είναι οδηγοί ή επιβάτες μοτοσικλέτας. Λόγω της κατάστασης, η Τροχαία αναπροσαρμόζει τα σχέδια της μέχρι το τέλος του 2026 με έμφαση στους μοτοσικλετιστές, οδηγούς σκούτερ και χρήση κινητού.

Το πρόβλημα με τους οδηγούς δικύκλων έχει επισημανθεί εδώ και καιρό και παρά τις προσπάθειες που γίνονται η κατάσταση χειροτερεύει. Οι αιτίες επίσης έχουν διαγνωστεί όμως επαναλαμβάνονται παρά τα μέτρα της Τροχαίας που εντείνονται μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Τροχαίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας Χάρη Ευριπίδου, από τα στοιχεία φαίνεται πως το σύστημα φωτοεπισήμανσης βοήθησε στη μείωση των θανάτων οδηγών και επιβατών οχημάτων, εντούτοις χάνονται ζωές μοτοσικλετιστών και γενικά ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, φέτος (μέχρι σήμερα) είχαμε 28 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με ισάριθμους νεκρούς σε σύγκριση με 29 νεκρούς πέρσι την ίδια περίοδο. Από τους 28 νεκρούς οι 12 ήταν οδηγοί μοτοσικλετιστών και ένας επιβάτης, ενώ ακόμη ένα θύμα ήταν μοτοποδηλάτης. Επίσης φέτος είχαμε δύο θύματα οδηγούς ηλεκτρικών σκούτερ. Ένας νεκρός ήταν ποδηλάτης ενώ τρεις ήταν πεζοί.

Όσον αφορά τους θανάτους οδηγών, το 2026 είχε έξι οδηγούς νεκρούς σε δυστυχήματα και δύο επιβάτες. Από τα στοιχεία αυτά παρουσιάζεται μια μείωση των θυμάτων οδηγών οχημάτων γεγονός που αποδίδεται στις κάμερες και τη συμμόρφωση των οδηγών και παράλληλα έχουμε την αυξητική τάση με τους θανάτους δικυκλιστών.

Η Τροχαία δίνει έμφαση, σύμφωνα με τον διευθυντή της, στη διαφώτιση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετιστών, για τους κινδύνους που διατρέχουν στο οδικό δίκτυο και στις στοχευμένες εκστρατείες. «Αναπτύξαμε επίσης συνεργασίας και επαφές με πλατφόρμες οι οποίες εργοδοτούν διανομείς φαγητού ώστε να τους εκπαιδεύσουμε και να τους ευαισθητοποιήσουμε για τους κινδύνους που διατρέχουν.

Οι εργοδότες των διανομέων, έχουν ευθύνη να ελέγχουν κατά πόσον αυτοί φέρουν τον εξοπλισμό τους», παρατήρησε. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Ευριπίδου, ετοιμάζεται πρόγραμμα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εκπαίδευση επαγγελματιών διανομέων έτοιμου φαγητού μέσω σχολής οδηγών, για πρακτική εξάσκηση αλλά και παροχής συμβουλών για την προστασία τους.

Την ίδια ώρα προχωρεί άλλο πρόγραμμα για νέους που είναι υποψήφιοι οδηγοί μοτοσικλετών ή που κινούνται σε ευάλωτες περιοχές ή νέοι οδηγοί στα συστήματα μαθητείας, για την εκπαίδευσή τους ώστε να προστατεύονται στους δρόμους.

Ο διευθυντής Τροχαίας υποδεικνύει και την ευθύνη των γονιών που επιτρέπουν την οδήγηση μοτοσικλετών από τα παιδιά τους. «Είδαμε νεαρούς χωρίς άδεια να οδηγούν μοτοσικλέτες και να σκοτώνονται, ή με άδεια για μικρές μοτοσικλέτες και να κυκλοφορούν με μεγάλου κυβισμού. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν εκπαιδευτεί για τέτοιες μηχανές ούτε και είχαν την πείρα, γι’ αυτό και έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε ο κ. Ευριπίδου.

Στο μεταξύ, ειδικά για τους μοτοσικλετιστές, υπάρχει εισήγηση στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας όπως επιδοτείται ο εξοπλισμός τους με σκοπό την προστασία τους. Πρόκειται για ειδικές στολές με αερόσακους, ειδικά κράνη, επιγονατίδες κ.ά. που σε περίπτωση σύγκρουσης σώζουν ζωές.

Επικίνδυνη οδήγηση ίσον θάνατος

Όσον αφορά στις αιτίες που χάνονται οι μοτοσικλετιστές, ο υπεύθυνος της Τροχαίας αναφέρει την επικίνδυνη οδήγηση σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την απρόσεκτη οδήγηση από τους οδηγούς οχημάτων που τους «κόβουν» το δρόμο.

«Είδαμε νέους να χάνονται στην άσφαλτο γιατί έκαναν «σούζες» και έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Είδαμε όμως και οδηγούς στην προσπάθειά τους να στρίψουν δεξιά να κόβουν την πορεία μοτοσικλετιστών, με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους». Η Τροχαία για να ανακόψει τον κατήφορο των θανάτων μοτοσικλετιστών, άλλαξε τα πλάνα της και μέχρι το τέλους του έτους έχει προσθέσει εκστρατείες που αφορούν αποκλειστικά τον έλεγχο των μοτοσικλετιστών, των οδηγών σκούτερ και την οδήγηση με το κινητό στο χέρι.

Σύμφωνα με τον κ. Ευριπίδου, η πρώτη αιτία θανάτων οδηγών οχημάτων είναι η απρόσεκτη και αμελής οδήγηση, αφού αποσπάται η προσοχή τους στο κινητό με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους. «Είδαμε οδηγούς να σκοτώνονται μόνοι τους, χωρίς την εμπλοκή άλλου οχήματος και αυτό είναι τραγικό», σημειώνει ο διευθυντής της Τροχαίας.