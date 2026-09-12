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Το κλείσιμο του πετρελαιαγωγού East-West, τουλάχιστον προσωρινά, λόγω των επιθέσεων το βράδυ της Πρασκευής, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προήλθαν από το Ιράκ, ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ. Ωστόσο, το Ριάντ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαφυλάξει την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και τις κρίσιμες υποδομές της.

Από την πλευρά του, το Ιράκ χαιρέτισε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκε ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευτεί από το ιρακινό έδαφος.

Η Βαγδάτη καταδίκασε τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ιράκ θα συνεργαστεί με φίλες και σύμμαχες χώρες για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιου είδους επιθέσεων, μετέδωσαν εξάλλου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις.

BREAKING: Saudi Arabia has confirmed that the drones targeting the East-West pipeline came from Iraq, according to a Foreign Ministry statement. pic.twitter.com/lZgIJIb5fb September 11, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αγωγός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες της Σαουδικής Αραβίας, καθώς συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή μεταφοράς αργού πετρελαίου.

#Statement | East–West Pipeline shut down as a precaution following multiple attacks. pic.twitter.com/I9LWwsi53Z September 11, 2026

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Iran Flash News στο Χ, τα δορυφορικά δεδομένα δημιουργούν υπόνοιες ότι οι Χούθι της Υεμένης ενδέχεται να έπληξαν απευθείας τον αγωγό στην έρημο, νοτιοανατολικά της Μεδίνας.

🇾🇪🇸🇦 BREAKING!! LARGE FIRE NEAR MEDINA ALONG THE EAST-WEST PIPELINE!!!



Satellite fire data is showing multiple major thermal anomalies along the corridor of Saudi Arabia’s strategic East-West oil pipeline south of Medina.



The Petroline is currently Saudi Arabia’s critical… pic.twitter.com/GxyZcPrgoX — Iran Flash News (@FlashWireNews) September 10, 2026

Η ανάρτηση επικαλείται εικόνες του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-3, στις οποίες φέρεται να διακρίνεται μεγάλη στήλη καπνού πάνω από τη διαδρομή του αγωγού, στην περιοχή μεταξύ της Μεδίνας και της πόλης Mahd adh Dhahab.

Παράλληλα, δεδομένα του συστήματος NASA FIRMS φέρεται να εντοπίζουν μεγάλη πυρκαγιά στο ίδιο σημείο. Οι θερμικές ανωμαλίες συγκεντρώνονται σε ζώνη μικρότερη των 10 χιλιομέτρων, ενώ η ακτινοβολούμενη ισχύς της φωτιάς υπολογίζεται σε περισσότερα από 70 μεγαβάτ. Κατά την ίδια πηγή, η ένταση αυτή είναι υπερδιπλάσια από εκείνη μιας συνηθισμένης πυρκαγιάς.

Ο αγωγός East–West, γνωστός και ως Petroline, μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Abqaiq, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Αποτελεί τη βασική χερσαία εναλλακτική οδό του βασιλείου για εξαγωγές πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράκ διέταξε έρευνα για το χτύπημα και απέλυσε στρατιωτικό διοικητή

Το Ιράκ χαιρέτισε απόψε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκε ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευτεί από το ιρακινό έδαφος.

Η Βαγδάτη καταδίκασε τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

νας Ιρακινός στρατιωτικός διοικητής απολύθηκε νωρίς το Σάββατο, αφού έρευνες επιβεβαίωσαν ότι οι τελευταίες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν τη Σαουδική Αραβία προήλθαν από το Ιράκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ιράκ.

Ο διοικητής ηγήθηκε επιχειρήσεων στην επαρχία Μαισάν στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

protothema.gr και skai.gr