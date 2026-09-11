Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγού East–West προχώρησε η Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των τελευταίων ωρών, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και τη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του υπουργείου Ενέργειας, μετέδωσαν ότι ο αγωγός τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα και τραυματισμούς.

#Statement | East–West Pipeline shut down as a precaution following multiple attacks. pic.twitter.com/I9LWwsi53Z September 11, 2026

Ο East–West, γνωστός και ως Petroline, αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές σαουδαραβικού αργού, καθώς μεταφέρει πετρέλαιο από τις ανατολικές περιοχές του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας στη Σαουδική Αραβία να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Η σημασία του αγωγού έχει αυξηθεί περαιτέρω το τελευταίο διάστημα, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραστικά λόγω της πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή. Μόλις επτά εμπορικά πλοία καταγράφηκαν να διασχίζουν το στενό την Πέμπτη, έναντι περίπου 125 ημερησίως πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

🇾🇪🇸🇦 BREAKING!! LARGE FIRE NEAR MEDINA ALONG THE EAST-WEST PIPELINE!!!



Satellite fire data is showing multiple major thermal anomalies along the corridor of Saudi Arabia’s strategic East-West oil pipeline south of Medina.



The Petroline is currently Saudi Arabia’s critical… pic.twitter.com/GxyZcPrgoX — Iran Flash News (@FlashWireNews) September 10, 2026

Καπνός κοντά στη διαδρομή του αγωγού

Δορυφορικές εικόνες που επαλήθευσε το Reuters έδειξαν καπνό την Πέμπτη κοντά στη διαδρομή του East–West. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές ότι σταθμός άντλησης του αγωγού υπέστη ζημιές από επίθεση ενόπλων που συνδέονται με το Ιράν.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι ο ίδιος ο αγωγός ή συγκεκριμένος σταθμός άντλησης επλήγη. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και η κρατική Saudi Aramco δεν είχαν απαντήσει άμεσα σε αιτήματα του Reuters για διευκρινίσεις.

Οι τιμές του αργού παρέμειναν την Παρασκευή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και κινούνταν προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 8%, καθώς οι αγορές αξιολογούν τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις ενεργειακές ροές από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι προωθήθηκαν στο στρατηγικό νησί Περίμ, στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για μια δεύτερη κρίσιμη θαλάσσια δίοδο, στην Ερυθρά Θάλασσα.

protothema.gr