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Τη δική τους εκδοχή για τις συνθήκες του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να παρουσιάσουν ενώπιον του ανακριτή οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι πλέον με βαριά κακουργηματική κατηγορία.

Η γιατρός, από την πλευρά της, φέρεται να επιχειρεί να εξηγήσει τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στους αρχικούς ισχυρισμούς της, αποδίδοντάς τες στην κατάσταση πανικού που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι υπήρξε οποιοσδήποτε δόλος στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό.

Ο σύζυγός της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου.

Οι αρχικές καταθέσεις του ζευγαριού είχαν δοθεί, όταν οι δύο γιατροί είχαν την ιδιότητα των μαρτύρων. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους, ωστόσο, η θέση τους στην υπόθεση άλλαξε και πλέον καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως κατηγορούμενοι.

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και το γεγονός ότι στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη επισυναφθεί η ιατροδικαστική έκθεση από τη σημερινή νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να επιμένουν στον ισχυρισμό ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο μηχάνημα είχε γνωστοποιηθεί το 2025 και ακολούθησε αυτοψία από τον ΙΣΑ, ενώ το δεύτερο είχε γνωστοποιηθεί το 2026. Μάλιστα, φέρεται να είχε προγραμματιστεί νέα αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στον αντίποδα, από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αιτήματα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ, καθώς και η προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή.

Η οικογένεια αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να ζητήσει και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.



Για 42 λεπτά λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Κατά πληροφορίες, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης συνδέουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξελίχθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, για την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη κλινική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η διαδικασία φέρεται να είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, ενώ το μηχάνημα φέρεται να βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει αναφέρει η γιατρός που ανέλαβε τη συγκεκριμένη εξέταση, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Το κρίσιμο ερώτημα που εξετάζεται είναι γιατί, εφόσον πράγματι η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη, δεν διακόπηκε η διαδικασία και δεν μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και το κατά πόσο το συγκεκριμένο ιατρείο είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα με καταθέσεις ειδικών που έχουν περιληφθεί στην έρευνα, τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αναμένεται να προκύψουν από την ανάκριση, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των ειδικών, αλλά και από τις ανακριτικές πράξεις που έχει ζητήσει η οικογένεια.

Δύο ενέσεις αδρεναλίνης χορήγησε στον Μαζωνάκη ο Θεοδωρόπουλος

Στο μεταξύ νότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως για τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποίησε στις 16:21 το ΕΚΑΒ λέγοντας πως έχει περιστατικό με άνδρα 55 ετών πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο κάνει ΚΑΡΠΑ.

Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στις 16:28, είδαν τον κ. Θεοδωρόπουλο να κάνει ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη. Ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του ιατρείου να τους ενημερώσει για το αν έχουν χορηγηθεί φάρμακα και ποια στον ασθενή ώστε να το διαβιβάσουν στο νοσοκομείο Ελπίς όπου θα διεκομίζετο ο τραγουδιστής

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τους ενημέρωσε ότι έχει χορηγήσει ένεση αδρεναλίνης 1 mg, χωρίς να διευκρινίσει τον χρόνο που έγινε αυτό. Στη συνέχεια, ενώπιον των διασωστών, ο γιατρός χορήγησε μία ακόμη ένεση στον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς να υπάρξει ανάταξη.

Ο ίδιος ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου.

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι τον πήγε στις 13:55 και όχι στις 16:30 που είπαν οι γιατροί

Σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε στις Αρχές ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Καρνεάδου 11, επιβεβαιώνοντας τις αντιφάσεις του ζεύγους Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα. Το ζεύγος ιατρών υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής προσήλθε με καθυστέρηση στο ραντεβού του γύρω στις 16:30, κάτι που διαψεύδεται εκ των πραγμάτων από την κλήση στο ΕΚΑΒ που έγινε στις 16:21. Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι μετέφερε τον Μαζωνάκη στις 13:55 έξω από το ιατρείο.

Απολογούνται τη Δευτέρα οι γιατροί

Νωρίτερα, σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία τους έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, και μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής του τραγουδιστή

Την ίδια ώρα, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.

Όπως έγραψαμε νωρίτερα, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

protothema.gr