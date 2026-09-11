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Απεβίωσε ο Αντρέας Χρίστου, 85 ετών ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οδική σύγκρουση που συνέβη το απόγευμα στον προσφυγικό οικισμό Ανθούπολης.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 3.45 χθες το απόγευμα, ενώ αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος κινείτο με όπισθεν στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κτύπησε τον 85χρονο, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή περπατούσε πίσω από το όχημα.

Ο 85χρονος είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας συνεχίζει τις εξετάσεις.