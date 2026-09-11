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Στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από την πόλη της Πάφου προς τις κοινότητες Έμπα και Τάλα και στον οποίο λόγω των πολλών κάθετων δρόμων προς την κεντρική λεωφόρο σημειώθηκαν δεκάδες σοβαρά τροχαία, μεταξύ των οποίων και θανατηφόρα, καταγράφηκε το μεσημέρι άλλο ένα ατύχημα.

Ένα αυτοκίνητο ενοικιάσεως του οποίου ο οδηγός προφανώς δεν αντελήφθη εγκαίρως την υποχρέωση του για να σταματήσει επειδή εισερχόταν σε κύριο δρόμο, εισήλθε εντός της λεωφόρου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από την Πάφο προς την Έμπα.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφορδρή και πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα γυναίκα που επέβαινε του ενός οχήματος να τραυματισθεί σοβαρά και να χρειασθεί η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Πάφου. Στη σκηνή έσπευσε ασθενοφόρο, οι νοσηλευτές του οποίου μετέφεραν τη γυναίκα στο κρατικό νοσηλευτήριο όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διασαφηνισθεί η κατάσταση της.

Το νέο τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση για αρκετή ώρα στον πολυσύχναστο αυτό οδικό άξονα, ενώ τοπικές αρχές της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν εκ νέου με αφορμή το σημερινό συμβάν για την επικινδυνότητα του δρόμου.