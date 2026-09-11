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Καθήκοντα στην Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο ανέλαβε προ μηνός η κόρη του αείμνηστου πρώην υπουργού Άμυνας και στελέχους του ΔΗΣΥ Τάσου Μητσόπουλου.

Η Χαρά Μητσοπούλου υπηρετούσε μέχρι σήμερα ως ακόλουθος με δοκιμασία στο ΥΠΕΞ και σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας που κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή, πήρε απόσπαση για το Προεδρικό για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, από τις 3 Αυγούστου μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2028, δηλαδή λίγες ημέρες πριν τη λήψη της θητείας της παρούσας Κυβέρνησης.

Ιδού η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Η κ. Χαρά Μητσόπουλου, Ακόλουθος (με δοκιμασία), Εξωτερικές Υπηρεσίες, αποσπάται στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2025, από τις 3 Αυγούστου 2026 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2028. (Π.Φ. 39589)