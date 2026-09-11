Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Βίντεο από το νεκροτομείο Αθηνών:

Παρούσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν η Μαρία Γεραμάνη, η τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι που υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Υπενθυμίζεται ότι εντός της ημέρας, οι δύο γιατροί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια.

Το «χαμένο» τρίωρο και οι αντιφάσεις στην κατάθεση

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει στο ραντεβού του και έφτασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι βρισκόταν στον χώρο περίπου από τις 13:30, δηλαδή τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, η κλήση προς το ΕΚΑΒ είχε ήδη πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 16:20, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η ΕΡΤ, επικαλούμενη τα στοιχεία της έρευνας, αναφέρει ότι η γιατρός μίλησε για άφιξη στις 16:30, ενώ οι κάμερες τοποθετούν τον τραγουδιστή στο ιατρείο περίπου στις 13:30.

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το διάστημα από την άφιξη του τραγουδιστή μέχρι την κατάρρευσή του και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο ερώτημα: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση;

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο της έρευνας αφορά το αν είχε αρχίσει ή όχι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γιατρός, η θεραπεία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και η κατάρρευση του τραγουδιστή σημειώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε ότι η αρτηριακή του πίεση έπεσε απότομα όταν επιχειρούσε να τοποθετήσει τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι.

Ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ φέρονται να αναφέρουν ότι, όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν ήδη σε λειτουργία. Η ίδια, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την κατάθεσή της, είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει μόνο την «πεταλούδα» στον τραγουδιστή.

Παράλληλα, από την έρευνα στα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος προέκυψε ότι την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουργία παρέμεινε ενεργοποιημένο επί περίπου 45 λεπτά. Αναμένεται περαιτέρω, πιο εξειδικευμένος έλεγχος, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια ο χρόνος και οι συνθήκες λειτουργίας του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν ποια ακριβώς ιατρική διαδικασία ακολουθήθηκε, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν στον χώρο και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Το τσιρότο στο κεφάλι και η αναφορά για πτώση στη σκάλα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ένα ακόμη στοιχείο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε τσιρότο στο κεφάλι όταν βρισκόταν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός και μία υπάλληλος, ο ίδιος φέρεται να τους είχε εξηγήσει: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».

Το περιστατικό αυτό αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί αν και κατά πόσο συνδέεται με όσα ακολούθησαν.

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο – Τι διαπίστωσε ο ΙΣΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει και το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν αστυνομικοί και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, για τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει η σχετική άδεια.

Μάλιστα, κατά τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο ΙΣΑ το 2024 και το 2025, οι συγκεκριμένες συσκευές δεν εμφανίζονταν στον καταγεγραμμένο εξοπλισμό του χώρου.

Ο ΙΣΑ έχει διευκρινίσει ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου και ότι σε ιατρείο αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση αντίστοιχου εξοπλισμού.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι «στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης», καθώς πρόκειται για σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε δομές που μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες επιπλοκές.

Τι κατέθεσε ο ειδικός αιματολόγος

Στο πλαίσιο της προανάκρισης οι αστυνομικοί απευθύνθηκαν και σε εξειδικευμένο αιματολόγο από δημόσιο νοσοκομείο, προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τις προϋποθέσεις πραγματοποίησής της, τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπλοκές.

Αστυνομικοί μετέβησαν και στην Αιματολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού», όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκαν ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη πραγματοποιείται για συγκεκριμένες παθήσεις, απαιτεί πιστοποιημένο μηχάνημα, δύο φλεβοκαθετήρες και εξειδικευμένο, πιστοποιημένο προσωπικό.

Η κατάθεση του ειδικού αιματολόγου εντάχθηκε στη δικογραφία, προκειμένου να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Το νέο στοιχείο από παλαιότερη έρευνα για αναβολικά

Στον φάκελο που εξετάζουν οι Αρχές προστίθεται και ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο αφορά παλαιότερη έρευνα για παράνομη διακίνηση αναβολικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια έρευνας σε φαρμακείο που φέρεται να λειτουργούσε ως σημείο παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών, οι Αρχές είχαν εντοπίσει συνταγές στο όνομα της Ιωάννας Γάκα, συζύγου του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Το εύρημα αυτό επανεξετάζεται υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων και έχει ενταχθεί στα στοιχεία που βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν την παλαιότερη υπόθεση των αναβολικών με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για δύο διακριτές έρευνες και ότι οποιαδήποτε συσχέτιση παραμένει προς διερεύνηση.

«Φύλλο και φτερό» το ιατρείο στο Κολωνάκι

Η σύλληψη των δύο γιατρών ακολούθησε την πολύωρη έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης βρίσκονταν αστυνομικοί.

Στις 9:00 έφτασε επιτροπή του ΙΣΑ για αυτοψία στον χώρο και στα μηχανήματα, ενώ περίπου στις 10:30 ακολούθησε ειδικό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., μαζί με στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και εξειδικευμένων στελεχών, οι δύο γιατροί κλήθηκαν να υποδείξουν όλους τους χώρους του ιατρείου.

Οι Αρχές συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο εγγράφων και ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και άλλα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, καθώς και αρχεία και σκευάσματα που βρέθηκαν στον χώρο.

Λίγο πριν από τις 16:00 οι αστυνομικοί αποχώρησαν μεταφέροντας φακέλους και σακούλες με υλικό, μέρος του οποίου έφερε την ένδειξη «evidence». Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση.

Ειδικό βάρος δίνεται στην εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, αν υπήρξε οποιαδήποτε απόπειρα διαγραφής ή εξαφάνισης στοιχείων μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Έρευνα και στο σπίτι των γιατρών στο Ψυχικό

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου στο ιατρείο, η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατοικία των δύο γιατρών στο Ψυχικό.

Λίγο πριν από τις 18:00 έφτασαν εκεί στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά και, αμέσως μετά, οι αστυνομικοί αναχώρησαν μαζί με το ζευγάρι, το οποίο οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη.

Εκεί οι δύο γιατροί κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις υπό το φως των νέων ευρημάτων. Ακολούθησε ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα και στη συνέχεια η σύλληψή τους.

protothema.gr