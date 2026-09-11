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Η ετοιμασία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών για τους μαθητές και κατ΄επέκταση, στην πληρέστερη ενημέρωση των σχολείων και το οποίο στάλθηκε στις μονάδες για να συμπληρωθεί και να παραδοθεί στους καθηγητές Συμβουλευτικής.

Όπως πληροφορούμαστε, το εν λόγω ερωτηματολόγιο ζητά στοιχεία μαθητών και προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα (αυτό άλλωστε το γράφει ξεκάθαρα και η συγκεκριμένη εγκύκλιος που στάλθηκε), κάποια από τα οποία συμπληρώθηκαν ήδη και στο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής eΔΕΑ. Επομένως, γιατί ζητούνται εκ νέου;

Όμως το πιο σοβαρό που προκύπτει είναι το πώς διασφαλίζεται ότι τα ερωτηματολόγια αυτά σε βάθος χρόνου θα καταστρέφονται καθώς θα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και σε κάποιες περιπτώσεις, ευαίσθητα, όπως για παράδειγμα, στοιχεία για διαζύγια, ψυχιατρικά θέματα κ.λπ;

Λ!