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Περιστατικό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ενώ υπήρχε προγραμματισμένη πτήση σε ευρωπαϊκό προορισμό, η αεροπορική εταιρεία κατέβασε όλους τους επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ύστερα από τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας.

Στην πρώτη τοποθέτησή της η Αστυνομία αναφέρει πως στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Η πληροφορία, προσθέτει, αξιολογείται και διερευνάται, ενώ οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες, όπως αναφέρει, θα δοθούν με την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Η είδηση ανανεώνεται…

Φωτογραφία αρχείου*



