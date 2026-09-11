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Αλλάζει το αφήγημα με την πτήση θρίλερ η εταιρεία Ryanair, καθώς αμφισβητεί τους ισχυρισμούς ότι μέρος του σώματος επιβάτη βγήκε από το παράθυρο αεροσκάφους στη διάρκεια πτήσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, μετά τη θραύση παραθύρου και την απότομη αποσυμπίεση της καμπίνας τον Ιούλιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικλ Ο’Λίρι υποστήριξε ότι ο 61χρονος Λιούμπισα Κάροβιτς παρασύρθηκε προς το παράθυρο, αλλά «δεν βγήκε από αυτό», ενώ η αμερικανική υπηρεσία διερευνά ακόμη το περιστατικό.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα «αμφισβητήσει» οποιοδήποτε στοιχείο υποστηρίζει πως μέρος του σώματος επιβάτη βγήκε έξω από το αεροσκάφος όταν έσπασε παράθυρο σε αεροπλάνο της εταιρείας εν ώρα πτήσης.

Το περιστατικό ερευνά η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), σε συνεργασία με την Boeing, την κατασκευάστρια κινητήρων GE και τη Ryanair.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούλιο σε πτήση της Ryanair από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, όταν ο 61χρονος Σέρβος επιχειρηματίας Λιούμπισα Κάροβιτς τραυματίστηκε σοβαρά μετά τη θραύση του παραθύρου δίπλα στη θέση του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η ξαφνική αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα να τραβηχτούν προς το άνοιγμα το κεφάλι και το δεξί του χέρι, προτού άλλος επιβάτης καταφέρει να τον επαναφέρει μέσα στην καμπίνα.

A 61-year-old Ryanair passenger was nearly pulled from a Greece-to-Germany flight after debris from a damaged engine shattered a cabin window, leaving the passenger with friction burns. pic.twitter.com/ELPbb9SHm6 July 10, 2026

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Ryanair παρουσιάζει διαφορετική εικόνα.

«Δεν βγήκε από το παράθυρο», λέει ο Ο’Λίρι

Μιλώντας μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Δουβλίνο, ο Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε ότι η Ryanair θα αμφισβητήσει αυτή την περιγραφή του περιστατικού.

«Σίγουρα τραβήχτηκε προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε από το παράθυρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair υποστήριξε ότι κανένα μέρος του σώματος του επιβάτη δεν πέρασε έξω από το αεροσκάφος, σημειώνοντας πως ο Κάροβιτς βρισκόταν δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας του.

«Δεν ήταν μισός έξω από το παράθυρο. Δεν βγήκε μέρος του προσώπου του από το παράθυρο. Δεν πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε έξω, αλλά σίγουρα παρασύρθηκε προς το παράθυρο κάτω από πολύ δραματικές συνθήκες», είπε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιχειρεί να υποβαθμίσει το περιστατικό και πως η εταιρεία θα περιμένει τα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης της NTSB.

Η μαρτυρία του επιβάτη και η διάσωση

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Λιούμπισα Κάροβιτς δήλωσε ότι πιστεύει πως η ζώνη ασφαλείας ήταν αυτή που τον κράτησε μέσα στο αεροσκάφος τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του.

Ο 61χρονος Λιούμπισα Κάροβιτς ήταν ο επιβάτης που σώθηκε από θαύμα όταν τον «ρούφηξε» παράθυρο το οποίο έσπασε στη διάρκεια πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεμ της Γερμανίας

Η σύζυγός του, Σβετλάνα, ανέφερε ότι ένας άλλος επιβάτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, καθώς παρακολουθούσε τον σύζυγό της να βρίσκεται «μισός μέσα και μισός έξω από το αεροπλάνο».

Όπως είπε, ο άγνωστος άνδρας επιβάτης, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν Αλβανός, «έκανε ό,τι μπορούσε για να τον τραβήξει μέσα» και στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει το σπασμένο παράθυρο.

Αρχικά χρησιμοποίησε μια τσάντα, η οποία παρασύρθηκε αμέσως από το άνοιγμα, και στη συνέχεια μια βαλίτσα, η οποία τελικά λειτούργησε και βοήθησε να περιοριστεί η κατάσταση.

Αντιπαράθεση Ο’Λίρι με τις αρχές αεροπορίας

Κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, περίπου το ένα τρίτο των επενδυτών καταψήφισε το νέο πακέτο αμοιβών του Μάικλ Ο’Λίρι, συνολικής αξίας περίπου 150 εκατ. ευρώ (129 εκατ. λίρες).

Το πακέτο, που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι, προβλέπει δικαιώματα αγοράς 10 εκατ. μετοχών, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κερδοφορίας και χρηματιστηριακής αξίας, ενώ ο Ο’Λίρι θα παραμείνει επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας έως το 2032.

Η συμφωνία τελικά εγκρίθηκε με αναλογία περίπου δύο προς ένα.

Την ίδια ώρα, ο Ο’Λίρι συνέχισε την αντιπαράθεσή του με τη βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας National Air Traffic Services (NATS) σχετικά με την πρόσφατη βλάβη που προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές, με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες να επηρεάζονται και περισσότερες από 2.100 πτήσεις να ακυρώνονται.

Ryanair CEO Michael O'Leary accused UK air traffic control chief Martin Rolfe of lying about the cause of this week's flight cancellations that have cost airlines millions, and called for him to quit https://t.co/lGNqKiscTc pic.twitter.com/ZQlHpo8zOB — Reuters (@Reuters) September 10, 2026

Ο επικεφαλής της NATS, Μάρτιν Ρολφ, είχε δηλώσει στο BBC ότι επρόκειτο για ένα περιστατικό «που δεν είχε καταγραφεί στα περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας».

Ο Ο’Λίρι τον κατηγόρησε ότι «λέει ψέματα για να σώσει τον εαυτό του».

Σύμφωνα με τη Ryanair, η NATS είχε ενημερώσει τις ομάδες της εταιρείας ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε «λανθασμένο σχέδιο πτήσης». Ένα διαφορετικό πρόβλημα σχετικό με σχέδιο πτήσης είχε προκαλέσει αντίστοιχη διακοπή το 2023.

Η NATS από την πλευρά της υποστήριξε ότι το πρόβλημα αφορούσε το σύστημα επεξεργασίας πτήσεων στο κέντρο του Σουάνγουικ και δεν ήταν το ίδιο σφάλμα με εκείνα που προκάλεσαν μαζικές διαταραχές το 2023 και το 2025.

Ο υπουργός Αεροπορίας της Βρετανίας, Κιρ Μέιθερ, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η NATS αντιμετώπισε τεχνικό ζήτημα στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο επηρέασε τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές.

Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση χρειάστηκε χρόνο, καθώς τα συστήματα έπρεπε να ελεγχθούν ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή στις κανονικές λειτουργίες.

Η NATS επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα και ότι δεν θεωρεί πως σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση.

Η υπηρεσία αναμένεται να καταθέσει έκθεση την επόμενη εβδομάδα, ενώ το υπουργείο έχει ζητήσει από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Νέα αντιδράσεις για τους χαρακτηρισμούς του Ο’Λίρι

Ο επικεφαλής της Ryanair προκάλεσε επίσης αντιδράσεις με τον τρόπο που αναφέρθηκε στους ανταγωνιστές της εταιρείας, χρησιμοποιώντας για ακόμη μία φορά τον χαρακτηρισμό «βιαστές» για τις ακριβότερες αεροπορικές εταιρείες.

Ο Ο’Λίρι δήλωσε ότι οι επιβάτες «απελπίζονται να πετάξουν με τους χαμηλούς ναύλους της Ryanair επειδή δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τους υψηλούς ναύλους των “βιαστών” της Ευρώπης».

Ryanair boss Michael O’Leary has doubled down on his comparison of other airlines to “high-fare rapists”.



O’Leary came under fire for the comments, which were made at a media briefing ahead of Ryanair’s AGM today.#VMNews pic.twitter.com/AXdgZMivtY — Virgin Media News (@VirginMediaNews) September 10, 2026

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί κατάλληλη αυτή τη γλώσσα, απάντησε: «Απολύτως».

prototothema.gr