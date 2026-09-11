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Η εκδήλωση του ΑΚΕΛ για τα εκατό χρόνια ίδρυσής του είχε πανηγυρικό και εορταστικό χαρακτήρα. Ο Στέφανος Στεφάνου έδωσε παλμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δήλωνε παρών στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, συμμετέχοντας στην εκδήλωση. Ένα σκηνικό το οποίο ερχόταν καπάκι στις πληροφορίες που θέλουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να βρίσκεται σε τροχιά αποφάσεων για τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες στοχεύει να ανακοινώσει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο Στέφανος Στεφάνου, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έθεσε τρία κριτήρια με τα οποία το ΑΚΕΛ θα αποκλείσει υποψήφιους. Δεν αναφέρθηκε δηλαδή στα κριτήρια που πρέπει να διαθέτει μια προσωπικότητα για να αποτελέσει επιλογή υποψηφιότητας του κόμματος της Αριστεράς, αλλά επέλεξε, όπως και ο ίδιος είπε, να το πάει αντίστροφα και να αναφερθεί σε ποιον δεν θα επέλεγε το ΑΚΕΛ.

Τρία στοιχεία, τα οποία βέβαια μπορούν να τύχουν πολλών ερμηνειών για το ποιος θα μπορούσε και ποιος όχι να χωρέσει στο συγκεκριμένο κοστούμι. Όχι βέβαια τυχαία, αφού οι πληροφορίες από το κόμμα της Αριστεράς κάνουν λόγο για τρεις τάσεις εντός της Εζεκίας Παπαϊωάννου σε σχέση με την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Η συζήτηση βέβαια για τις προεδρικές εκλογές βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο στο ΑΚΕΛ και, ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρο σκηνικό. Είναι όμως δεδομένο ότι η περίπτωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη γυροφέρνει διαρκώς στο ΑΚΕΛ. Όπως επίσης δεδομένες είναι και οι ενστάσεις που υπάρχουν έναντι μιας επανάληψης του σεναρίου του 2023.

Εντός του κόμματος της Αριστεράς φαίνεται να υπάρχει και η άποψη για κομματική επιλογή ή επιλογή κεντροαριστερού υποψηφίου. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αναπτύχθηκε και η φημολογία περί προσέγγισης ή βολιδοσκόπησης κάποιων περιπτώσεων. Το σίγουρο είναι ότι άτομα με αυτό το προφίλ, των οποίων τα ονόματα κατά καιρούς «παίζουν» ή έπαιζαν στο παρελθόν ως πιθανοί υποψήφιοι του ΑΚΕΛ, συνεχίζουν να είναι κοντά στο κόμμα και να δηλώνουν άμεσα ή έμμεσα την προθυμία τους να μπουν στη μάχη ως υποψήφιοι του ΑΚΕΛ.

Όταν λοιπόν ο Στέφανος δήλωνε το βράδυ της Τετάρτης ότι:

• Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που δεν προτεραιοποιεί τη λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο.

• Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που θα υπηρετεί το σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο προέχει η ευημερία των αριθμών αντί των αναγκών των πολιτών.

• Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, συντηρώντας τις σκιές της διαφθοράς και της διαπλοκής που στιγμάτισαν τόσο τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού όσο και τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Μπορεί και να είχε, μπορεί και όχι, κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο υπόψη. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ήταν πάντως εκεί. Οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις από την προεκλογική του 2023. Μπορεί να μην ήταν η προσωπική του επιλογή αρχικά, αφού είναι γνωστό πως ο Στέφανος Στεφάνου υποστήριζε την περίπτωση του Αχιλλέα Δημητριάδη, στην πορεία όμως ανέπτυξαν μια καλή συνεργασία και, όπως αποκάλυψε πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή ο γγ του ΑΚΕΛ, οι δύο τους γευμάτισαν πριν από λίγες μέρες.

Στην όλη εξίσωση μπαίνει ασφαλώς και η πληροφορία που θέλει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να επιθυμεί να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοντέλο προεκλογικής, με εξαγγελία πρώτα της δικής του υποψηφιότητας και χωρίς προϋπόθεση τη στήριξη ενός μεγάλου κόμματος, όπως προέτασσε το 2023.

Αυτό σημαίνει πως, όταν το ΑΚΕΛ θα οδεύει προς το τελικό στάδιο των διεργασιών του για την επιλογή υποψηφίου, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα είναι ήδη υποψήφιος. Θα μπορεί να μην λάβει υπόψη αυτό το δεδομένο; Βέβαια, το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Θα μπορεί ο Μαυρογιάννης να μπει σε έναν προεκλογικό αγώνα προεδρικών εκλογών χωρίς να έχει τη στήριξη του ΑΚΕΛ;

ΑΚΕΛ: Ένας αιώνας διαδρομής, με το βλέμμα στο μέλλον

Με αναφορές στους ανθρώπους και στις ιστορικές στιγμές που σφράγισαν την εκατοντάχρονη διαδρομή του και σαφή μηνύματα για τις πολιτικές εξελίξεις στο σήμερα, το ΑΚΕΛ τίμησε την Τετάρτη το βράδυ τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου – ΑΚΕΛ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής, με κύριο ομιλητή τον γγ του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης από τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Χάρη Καράμανο, οι δράσεις, οι εκδηλώσεις και οι εκδόσεις με τις οποίες το κόμμα θα τιμήσει την επέτειο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν και καλλιτεχνική παρέμβαση Κυπρίων μουσικών και τραγουδοποιών, σε επιμέλεια Γιώργου Καλογήρου.

ΑΛΜΑ: Αποκλείει κομματικό, αποκλείει και Μαυρογιάννη

Από τις τοποθετήσεις των ημερών προκύπτει ένα ακόμη συμπέρασμα. Ο αποκλεισμός από πλευράς ΑΛΜΑ μιας συνεργασίας με το ΑΚΕΛ, εάν ο υποψήφιος είναι κομματικό στέλεχος ή εάν είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Άρα, υπό αυτά τα δεδομένα, βγαίνει από την εξίσωση και ένα σενάριο συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, διαφαίνεται ότι η πρόθεση από πλευράς Οδυσσέα Μιχαηλίδη είναι να κατέλθει ο ίδιος ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.

Ως επιλογή θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι το σενάριο στήριξής του από το ΑΚΕΛ, ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο δεν αναμένεται ότι θα βρει έδαφος στα συλλογικά όργανα του κόμματος.