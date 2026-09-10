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Νέα κρίσιμα ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας θέτει το ΑΚΕΛ προς την κυβέρνηση, μετά και τις αναφορές στην τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας με επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ προς στον Υπουργό Οικονομικών .

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ζητά ενημέρωση για τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το υψηλό κόστος των διασυνδέσεων, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών.

Ζητά επίσης να διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο οικονομικό όριο πέραν του οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα θεωρεί το έργο βιώσιμο, καθώς και ποιοι ήταν οι προβληματισμοί που είχε θέσει ο Υπουργός Οικονομικών κατά τη λήψη της απόφασης για το Πλαίσιο Κατανόησης (MoU) Κύπρου – Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τέλος, επαναφέρει το ερώτημα για τη στάση που θα τηρήσει η κυβέρνηση εάν η νέα μελέτη καταλήξει ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο ή δεν συμφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Καταληκτικά, σημειώνει ότι πριν από οποιαδήποτε νέα δέσμευση πρέπει να υπάρχει πλήρης εικόνα για το συνολικό κόστος, τις υποχρεώσεις και τις επιπτώσεις για την Κύπρο και τους καταναλωτές.