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Αυτό που χρειάζεται η Κύπρος είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη να αποτελεί μέρος ενός συνολικού και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), σημειώνοντας πως η βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης οφείλει να είναι εξασφαλισμένη.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει – μεταξύ άλλων – ότι «μια ενεργειακή υποδομή της εμβέλειας του Great Sea Interconnector (GSI) πρέπει να αξιολογείται με βάση πραγματικά και επικαιροποιημένα οικονομικά, τεχνικά και ενεργειακά δεδομένα». Προσθέτει ότι «εξ αρχής, είχε εκφράσει δημόσια πως πρόκειται για ένα έργο αβέβαιης βιωσιμότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος, τεχνικές δυσκολίες, ασάφειες και έλλειψη διαφάνειας».

«Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι πως το πραγματικό κόστος ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει ο ΣΑΗ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιο κόστος θα αναλάβουν τελικά οι καταναλωτές» και «πως, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή, η Κύπρος προβλέπεται να αναλάβει το 63% της απόσβεσης».

«Έντονο προβληματισμό προκαλεί η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικού κ. Κεραυνού ότι αν το κόστος αναληφθεί από το κράτος, θα υπάρξουν επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά και τα δημοσιονομικά όρια εντός των οποίων καλείται να κινηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης», τονίζεται.

«Είναι ανεπίτρεπτο, σε μια χώρα όπου το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, να υπάρχει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού», προστίθεται.

Ο ΣΑΗ σημειώνει, επίσης, ότι «δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο η οποιαδήποτε εισαγωγή μειωμένης τιμής ηλεκτρισμού από την Ελλάδα να μπορεί να φέρει περισσότερο όφελος από την προαναφερόμενη επιβάρυνση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε δίλημμα ‘διασύνδεση ή ενεργειακή απομόνωση’», επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν και τα γνωστά γεωπολιτικά ρίσκα, κίνδυνος ενεργειακής εξάρτησης και οι τεράστιες τεχνικές δυσκολίες, καθώς δεν έγινε ποτέ σε τέτοιο βάθος αντίστοιχο έργο».

«Η Κύπρος αυτό που χρειάζεται είναι η διασύνδεση να αποτελεί μέρος ενός συνολικού και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού. Και όχι ως υποκατάστατο της ανάπτυξης μιας ισχυρής και αποδοτικής εγχώριας αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η τοπική ενεργειακή παραγωγή και η ενεργειακή ανεξαρτησία της Κύπρου», τονίζει ο ΣΑΗ.

«Το κράτος χρειάζεται να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, τις υποδομές του συστήματος, την αποθήκευση ενέργειας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού, καθώς αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για φθηνότερο ηλεκτρισμό», καταλήγει η ανακοίνωση.